Dime tu fecha de nacimiento y te diré de qué manera llegará la riqueza a tu vida, según la numerología

En caso de que el resultado tras reducir la fecha de nacimiento sea otro número de dos cifras, debemos volver a sumarlos hasta obtener un solo dígito. Por ejemplo, si nacimos un 29, habrá que sumar 2+9, lo que da como resultado 11. Luego, volver a sumar 1+1, lo que nos da como resultado 2. En definitiva, el 2 será el número que predecirá nuestra fortuna.

numerologia (1)

A continuación, cada uno de los números y sus respectivos vínculos con la riqueza y el dinero:

Número 1

Simboliza la fuerza creativa, el ímpetu de inicio y la individualidad. Representa la creación de riqueza desde cero y la independencia económica. Es el número de los emprendedores que generan sus propios recursos mediante la acción individual y el coraje.

Número 2

Es un número vinculado a la capacidad de trabajar en equipo y la paciencia necesaria para esperar a que las semillas plantadas den sus frutos a través del apoyo mutuo. El dinero y la riqueza llegará producto del sudor de la frente.

Número 3

Simboliza la creatividad desbordante y la alegría de vivir. Es el número de la suerte y la expansión rápida, aunque a veces puede llevar al gasto excesivo por su naturaleza impulsiva. La riqueza fluye cuando la persona se dedica a actividades creativas.

numerologia numeros de la suerte

Número 4

Representa la construcción de bases sólidas, la disciplina y la responsabilidad. El 4 está profundamente ligado a la riqueza estable. No representa la fortuna súbita, sino el patrimonio acumulado con esfuerzo constante, ahorro e inmuebles.

Número 5

Simboliza la libertad, el cambio y la aventura. Representa la adaptabilidad, el pensamiento rápido y el deseo de romper con las estructuras establecidas para descubrir horizontes nuevos y dinámicos. La riqueza bajo este número suele ser fluctuante: puede llegar en grandes cantidades por golpes de suerte o negocios arriesgados, pero requiere de inteligencia para no disiparse tan rápido como llegó.

Número 6

El 6 atrae la comodidad y la seguridad financiera familiar. Su éxito económico suele estar ligado a negocios relacionados con la estética, la salud, la alimentación o la educación. Es la riqueza que se busca para proveer a los seres queridos y mantener un estilo de vida armonioso.

numerología

Número 7

Es el número del análisis, la introspección y la sabiduría espiritual. En cuanto a la riqueza, quienes poseen el 7 en su fecha de nacimiento serán personas menos interesadas en el dinero. Su solvencia económica surge del conocimiento especializado.

Número 8

Representa el equilibrio entre el mundo espiritual y el físico. El 8 es el número máximo de la riqueza y el dinero. En numerología, es la cifra del éxito material, las grandes finanzas y la capacidad de generar abundancia a gran escala. Aunque puede ser un arma de doble filo: si se actúa con integridad, la riqueza es masiva; si se actúa con codicia, la caída puede ser igual de grande.

Número 9

El 9 simboliza el cierre de un ciclo, la sabiduría adquirida tras haber pasado por todos los números anteriores y el deseo de ayudar a la humanidad de manera desinteresada. En cuanto al dinero, el mismo suele llegar de fuentes inesperadas o como premio a la labor social bajo la premisa “dar para recibir”.