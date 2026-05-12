Creencias populares: cómo identificar a tu ángel guardián según tu fecha de nacimiento

¿Cuál es tu ángel guardián según tu fecha de nacimiento?

Miguel (1 de enero al 9 de febrero). Es el símbolo máximo de la defensa y la determinación. Se lo vincula con la fuerza necesaria para superar obstáculos y la protección ante las adversidades.

Gabriel (10 de febrero al 20 de marzo). El mensajero por excelencia. Su influencia potencia la comunicación efectiva, la claridad mental y el desarrollo de la guía interior para tomar decisiones.

Metatrón (21 de marzo al 30 de abril). Representa el orden universal y la capacidad de transformación. Ayuda a quienes atraviesan cambios estructurales en su vida.

Raziel (1 de mayo al 10 de junio). Su energía está estrechamente ligada al amor incondicional y la prosperidad, fomentando la abundancia en los vínculos y proyectos.

Binael (11 de junio al 22 de julio). Guardián de la justicia y los cambios profundos. Su presencia es clave para quienes buscan equilibrio y equidad en sus acciones.

Jegudiel (23 de julio al 2 de septiembre). Promotor de la paz interior. Su guía se traduce en estabilidad emocional y serenidad ante situaciones de conflicto externo.

Camael (3 de septiembre al 13 de octubre). Conocido como el sanador emocional. Facilita la empatía y ayuda a reparar heridas del pasado para avanzar con ligereza.

Rafael (14 de octubre al 22 de noviembre). Se asocia directamente con la sanación, tanto física como espiritual, brindando alivio y renovación de energías.

Haniel (23 de noviembre al 31 de diciembre). Relacionado con la calma y la confianza. Su influencia permite cultivar la serenidad y la seguridad personal en momentos de incertidumbre.

Ángel guardian.jpg Creencias populares. Cada persona tiene su ángel guardián.

El valor simbólico de la guía angelical

Entender estas asignaciones funciona como una herramienta de autoconocimiento. Al margen de la fe, la conexión con los ángeles se suele practicar a través de la meditación, la visualización o ejercicios de gratitud, permitiendo que la persona se detenga a reflexionar sobre sus propias capacidades y las energías que desea fortalecer en su día a día.