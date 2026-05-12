Cuántos segundos debe durar la sentadilla isométrica para fortalecer correctamente cuádriceps, glúteos y core

ejercicio sentadilla Descubrí cuántos segundos debe durar la sentadilla isométrica. Foto: Pexels

Al fortalecer los músculos que brindan estabilidad a la columna vertebral, se favorece una mejor alineación corporal y se reducen significativamente las probabilidades de sufrir dolencias crónicas en la espalda.

Para ejecutar la técnica correctamente, es necesario posicionar los pies a la anchura de los hombros, con las puntas ligeramente orientadas hacia afuera. El descenso debe ser controlado, proyectando la cadera hacia atrás y manteniendo el torso erguido.

El punto óptimo de profundidad se alcanza cuando los muslos quedan paralelos al suelo, siempre cuidando que las rodillas no sobrepasen la línea de los pies para evitar tensiones articulares innecesarias. Durante el tiempo de mantenimiento, la respiración debe ser fluida y constante, evitando la apnea para no elevar la presión arterial de forma riesgosa.

sentadilla isométrica ejercicio La sentadilla isométrica es un ejercicio noble con múltiples beneficios. Foto: Pexels

En cuanto a la duración, la clave reside en la progresión gradual y la calidad de la ejecución. Para quienes se inician en esta práctica, un objetivo realista y efectivo es mantener la postura entre 20 y 30 segundos. A medida que la fuerza y la confianza aumentan, se puede incrementar el tiempo de permanencia de forma paulatina.

Aunque, es cierto también que no debemos sacrificar la forma por romper récords de segundos: es preferible realizar sentadilla isométrica un tiempo breve con una técnica impecable que prolongar el ejercicio comprometiendo la postura, algo que después puede desencadenar en diversas lesiones.