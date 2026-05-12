Tatuada 250 veces por su pareja: el grave caso de violencia que generó una emotiva colecta

La mujer que fue obligada a tatuarse 250 veces por su pareja

En total, Joke recibió más de 250 tatuajes con el nombre de su captor o frases de posesión como "Propiedad de Hans". El nivel de obsesión fue tal que el 90% de su cuerpo quedó cubierto de tinta.

Según el relato de la víctima, las sesiones de tatuado se realizaban cada dos días, provocándole fiebre e infecciones que incluso el hombre se negaba a tratar.

Joke fue obligada a renunciar a su empleo, vender sus pertenencias y, lo más doloroso, romper el vínculo con sus hijos. Tras un episodio de violencia por parte de su pareja, logró buscar refugio en la policía y así empezó el camino de su recuperación.

tatuajes, mujer Poco a poco, la mujer comienza a recuperar su vida normal.

Hoy, Joke ha vuelto a abrazar a sus hijos con cicatrices que le recuerdan la violencia sufrida en el pasado, aunque entendiendo que nunca es tarde para volver a empezar.

Una colecta emotiva

Por el alto costo de los procedimientos para borrar las marcas, se ha iniciado una emotiva colecta titulada "Uit je hart, uit je huid" (Fuera del corazón, fuera de la piel). El objetivo es recaudar 15.000 euros para financiar el costoso tratamiento de eliminación de tatuajes para esta mujer.

Esta iniciativa no solo busca devolverle a Joke su identidad física, sino también visibilizar las secuelas invisibles de la violencia de género que tuvo que sufrir.