Desarrollan una madera que almacena calor: las construcciones podrían dejar de usar el aire acondicionado

Para lograrlo, los investigadores modificaron la madera eliminando parte de la lignina, el componente que le aporta rigidez, creando una estructura microscópica más porosa. En esos espacios incorporaron el material térmico junto con un polímero estabilizador que evita fugas cuando el PCM pasa de sólido a líquido.

Durante el día, el material absorbe parte del calor ambiental y lo almacena. Más tarde, cuando la temperatura baja, libera gradualmente esa energía acumulada, ayudando a mantener ambientes interiores más estables sin necesidad que diversas construcciones consuman electricidad.

Madera resistente (1)

Los beneficios de esta madera

Según los ensayos realizados, el material logró mantener un funcionamiento estable tras más de 1.000 ciclos térmicos, un dato importante para evaluar su posible uso en construcción a largo plazo.

Los investigadores señalan que esta tecnología podría integrarse en paredes, techos, suelos o paneles interiores para complementar sistemas de climatización tradicionales y reducir la demanda energética de los edificios.

Además del almacenamiento térmico, los investigadores descubrieron que este tipo de madera modificada también conserva parte de las propiedades estructurales naturales de la madera original, algo importante porque muchos materiales térmicos tradicionales son frágiles o difíciles de integrar en construcción.

Aunque el desarrollo todavía se encuentra en fase de investigación y mejora, especialistas consideran que este tipo de materiales podría convertirse en una herramienta relevante para la construcción sostenible y la arquitectura pasiva en los próximos años.