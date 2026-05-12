Investigadores en Texas desarrollaron un material basado en madera capaz de almacenar y liberar calor de forma pasiva, una tecnología que podría ayudar a reducir el uso de aire acondicionado y mejorar la eficiencia energética de distantas construcciones, sobre todo en edificios.
Desarrollan una madera que almacena calor: las construcciones podrían dejar de usar el aire acondicionado
Un equipo de científicos creó una madera modificada capaz de almacenar y liberar calor de forma gradual. Todos los detalles
El material combina la estructura natural de la madera con materiales de cambio de fase (PCM), sustancias capaces de absorber energía térmica cuando se calientan y liberarla cuando la temperatura desciende. Gracias a este comportamiento, el sistema funciona como una especie de almacenamiento térmico integrado dentro del propio material de construcción.
Desarrollan una madera que almacena calor: las construcciones podrían dejar de usar el aire acondicionado
Para lograrlo, los investigadores modificaron la madera eliminando parte de la lignina, el componente que le aporta rigidez, creando una estructura microscópica más porosa. En esos espacios incorporaron el material térmico junto con un polímero estabilizador que evita fugas cuando el PCM pasa de sólido a líquido.
Durante el día, el material absorbe parte del calor ambiental y lo almacena. Más tarde, cuando la temperatura baja, libera gradualmente esa energía acumulada, ayudando a mantener ambientes interiores más estables sin necesidad que diversas construcciones consuman electricidad.
Los beneficios de esta madera
Según los ensayos realizados, el material logró mantener un funcionamiento estable tras más de 1.000 ciclos térmicos, un dato importante para evaluar su posible uso en construcción a largo plazo.
Los investigadores señalan que esta tecnología podría integrarse en paredes, techos, suelos o paneles interiores para complementar sistemas de climatización tradicionales y reducir la demanda energética de los edificios.
Además del almacenamiento térmico, los investigadores descubrieron que este tipo de madera modificada también conserva parte de las propiedades estructurales naturales de la madera original, algo importante porque muchos materiales térmicos tradicionales son frágiles o difíciles de integrar en construcción.
Aunque el desarrollo todavía se encuentra en fase de investigación y mejora, especialistas consideran que este tipo de materiales podría convertirse en una herramienta relevante para la construcción sostenible y la arquitectura pasiva en los próximos años.