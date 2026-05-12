La RAE reveló cuál es la palabra correcta en español para referirse a "oversize"

El término “oversize” ganó popularidad en el ámbito de la moda y el diseño y se utiliza para describir prendas de vestir u objetos con dimensiones mayores a las convencionales.

La Real Academia Española (RAE) sigue aclarando a los usuarios qué palabras en español pueden sustituir de manera correcta a los términos traídos de otros idiomas, en este caso la voz "oversize".

Debido a la globalización y a la influencia que determinados idiomas hacen en la cultura, es común que algunos extranjerismos terminen por ser usados de manera cotidiana.

Sin embargo, la academia publica de manera constante información respecto a las palabras o expresiones correctas en español que pueden reemplazar a las voces en otras lenguas.

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Estas aclaraciones llegan a redes sociales, aunque también se pueden encontrar en la página oficial de la RAE.

"Oversize" es un término arraigado por la industria de la moda, el cual se traduce de manera literal como "demasiado grande", y se refiere al uso de prendas que son muy grandes para la persona que los utiliza.

Las marcas han optado por vender ropa de este estilo, que crean la sensación de ser demasiado grandes, por ejemplo al ampliar áreas como el tronco y las axilas, pero no así las mangas, quedando ajustadas al tamaño correspondiente de la talla de quien lo usa.

El término proviene del inglés y es un extranjerismo para el que existe una palabra o expresiones que pueden sustituirla, según marca la RAE.

"Como alternativa al extranjerismo "oversize", en español se pueden utilizar, dependiendo del contexto, alternativas como "demasiado grande", "de talla más grande de lo debido" u "holgado"", señala.

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Como alternativa al extranjerismo «oversize», en español se pueden utilizar, dependiendo del contexto, alternativas como «demasiado grande», «de talla más grande de lo debido» u «holgado». pic.twitter.com/ZCBpkBsORp — RAE (@RAEinforma) December 29, 2022

La academia recomienda que para el habla cotidiana se trate de evitar el extranjerismo, y éste se reserve sólo para contextos que se presentan en el ámbito especializado.

Es de esta manera que la RAE pide evitar extranjerismos, como es el caso de "oversize", y optar en cambio por palabras en español, para tener un habla correcta en el idioma.

Fuente: msvnoticias.com