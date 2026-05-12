Las fotos que dejó la marcha universitaria en Mendoza

La provincia se sumó este martes a la Cuarta Marcha Federal Universitaria, una convocatoria nacional que en suelo mendocino volvió a demostrar la fuerte adhesión social a la educación pública. Bajo consignas que exigían el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la columna de manifestantes recorrió las principales calles de la Ciudad en una jornada pacífica pero cargada de reclamos.
Una marea humana: El recorrido de la marcha en Mendoza
Desde las 15, la concentración comenzó en el ingreso al campus de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), en la intersección de las calles Carlos Lencinas y Orzali. Las fotos capturaron una marea de banderas argentinas y carteles artesanales que pedían "Presupuesto para estudiar" y "Salarios dignos para nuestros profes".
La columna inició su desplazamiento a las 16 transitando por:
- Calle Carlos Lencinas hacia el sur por Padre Contreras.
- Avenida del Libertador y la emblemática Avenida Emilio Civit.
- El tramo final por calle Sarmiento, desembocando en una Plaza Independencia colmada.
El reclamo salarial: El dato detrás de las imágenes
Más allá de la mística de la movilización, los números que motivaron la marcha son críticos, según los gremios. Estos sostienen quelos salarios de docentes y no docentes han sufrido una pérdida del poder adquisitivo del 32% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026.
La exigencia central, en ese sentido, es que el Gobierno Nacional acate el fallo judicial que ordena la recomposición de los sueldos y garantice los fondos para el funcionamiento diario de las instituciones y hospitales universitarios.
Apoyo transversal: Estudiantes, egresados y figuras de política
Uno de los puntos más destacados de las fotos de la cuarta marcha federal universitaria fue la diversidad de los asistentes. No solo marcharon alumnos actuales, sino también egresados que hoy devuelven a la sociedad lo aprendido en la universidad pública. Incluso hubo algunas presencias políticas como el intendente de Capital Ulpiano Suarez y el subsecretario de Cultura Diego Gareca.
A nivel nacional, figuras de la cultura como Joaquín Furriel, Griselda Siciliani y Mercedes Morán expresaron su apoyo a través de redes sociales, potenciando la visibilidad del reclamo en Mendoza. "La universidad pública me cambió la vida", fue una de las frases que más resonó en los testimonios recolectados durante la tarde.