Las fotos que dejó la marcha universitaria en Mendoza

cuarta marcha federal universitaria 9 Foto: Axel Lloret/Diario UNO

La columna inició su desplazamiento a las 16 transitando por:

Calle Carlos Lencinas hacia el sur por Padre Contreras.

hacia el sur por Padre Contreras. Avenida del Libertador y la emblemática Avenida Emilio Civit .

y la emblemática . El tramo final por calle Sarmiento, desembocando en una Plaza Independencia colmada.

cuarta marcha federal universitaria 4 Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El reclamo salarial: El dato detrás de las imágenes

Más allá de la mística de la movilización, los números que motivaron la marcha son críticos, según los gremios. Estos sostienen quelos salarios de docentes y no docentes han sufrido una pérdida del poder adquisitivo del 32% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026.

La exigencia central, en ese sentido, es que el Gobierno Nacional acate el fallo judicial que ordena la recomposición de los sueldos y garantice los fondos para el funcionamiento diario de las instituciones y hospitales universitarios.

cuarta marcha federal universitaria uncuyo Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Apoyo transversal: Estudiantes, egresados y figuras de política

Uno de los puntos más destacados de las fotos de la cuarta marcha federal universitaria fue la diversidad de los asistentes. No solo marcharon alumnos actuales, sino también egresados que hoy devuelven a la sociedad lo aprendido en la universidad pública. Incluso hubo algunas presencias políticas como el intendente de Capital Ulpiano Suarez y el subsecretario de Cultura Diego Gareca.

A nivel nacional, figuras de la cultura como Joaquín Furriel, Griselda Siciliani y Mercedes Morán expresaron su apoyo a través de redes sociales, potenciando la visibilidad del reclamo en Mendoza. "La universidad pública me cambió la vida", fue una de las frases que más resonó en los testimonios recolectados durante la tarde.

Más fotos de la marcha universitaria en Mendoza

marcha

marcha universitaria

marcha universitaria mendoza

marcha universidad

marcha universidad mendoza

marcha en mendoza de la universidad

marcha de la universidad