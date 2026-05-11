La UNCuyo convocó a la cuarta marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública

marcha universitaria La cuarta marcha por la educación pública partirá desde el campus universitario desde las 16. Foto ilustrativa. Foto: Archivo Diario UNO

El reclamo de la Cuarta Marcha Federal

Además, las universidades exigen que se cumpla el fallo judicial que ordena recomponer los salarios de docentes y no docentes, actualizar las becas estudiantiles y garantizar los gastos de funcionamiento necesarios para sostener las actividades académicas.

Uno de los datos que más preocupa al sector es la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. De acuerdo con cifras difundidas por el sistema universitario nacional, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 los salarios sufrieron una caída real cercana al 32%, configurando uno de los peores escenarios salariales de las últimas dos décadas.

A esto se suma una fuerte reducción en las partidas destinadas a las universidades nacionales. Según indicaron desde el ámbito académico, las transferencias del Estado registran una caída acumulada del 45,6% en términos reales entre 2023 y 2026, ubicando a la Argentina entre los países de América Latina que menos invierten en educación superior.

La convocatoria en Mendoza busca reunir no solo a estudiantes, docentes y trabajadores universitarios, sino también a distintos sectores sociales que respaldan la defensa de la universidad pública como herramienta de movilidad social y desarrollo científico.

El recorrido de la marcha universitaria

La movilización partirá desde el Campus de la UNCuyo. Desde allí, a partir de las 16, la columna se desplazará por Carlos Lencinas para luego girar al sur por Padre Contreras y seguir hacia el este por avenida del Libertador. Finalmente, la columna continuará por avenida Emilio Civit, cruzando avenida Belgrano, y seguirá por Sarmiento hasta llegar a Plaza Independencia.