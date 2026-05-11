"Tranquilo, papá ya te encontró": el reencuentro de un perro y su dueño luego de varios días de búsqueda

"Me siento muy feliz" fueron las palabras de Mariano para expresar tanta gratitud, acompañadas de una emoción notable y un "tranquilo, papá ya te encontró" que se escucha en los videos del reencuentro junto con el llanto emocionante de la mascota.

La pérdida de Roco: el perro que volvió a casa

Mariano Regonat publicó el jueves un posteo en redes donde advertía que su mascota, Roco, se había perdido. En la publicación explicaba que se trataba de un perro color marrón con un collar amarillo.

Además, el hombre compartió un par de fotos de su mascota y un número de teléfono para facilitar la búsqueda.

Roco y Mariano Su dueño había difundido en diferentes canales la pérdida de su mascota.

"¿Dónde estás, mi bebé?" fue una de las emotivas frases que Mariano expresó en sus redes. Muchas personas comenzaron a comunicarse para avisar al hombre que Roco había sido visto en determinados lugares.

El viernes, pasadas las 15, Mariano encontró a su perro mientras recorría caminos rurales de la zona.

Cómo fue el reencuentro entre Mariano y Roco

Mariano y Roco se reencontraron este viernes luego de dos días de intensa búsqueda y gran difusión. Durante una recorrida por un camino de tierra, en la provincia de Santa Fe, el hombre dio por fin con su mascota.

Embed - Aries On Line - FM 91.1 on Instagram: " Tras dos días de búsqueda en Santa Fe, Mariano Regonat encontró a su perro. El video del momento en que Roco corre hacia él y lo lame se volvió viral. #Perros #Reencuentro #Amor #Viral" View this post on Instagram

El reencuentro emotivo quedó registrado en el celular de Mariano, quien grabó la emoción de su perro a la vez que lo tranquilizaba. En el video se ve el momento en que Roco identifica la camioneta, corre hacia el hombre y comienza a lamerlo.

El video del hombre y su mascota se viralizó en redes sociales y medios. Mariano subió un posteo expresando su felicidad por este reencuentro y agradeciendo por la ayuda que recibió.

Horas más tarde, Mariano compartió una imagen de su mascota ya en casa, jugando con su adorado juguete arriba de un árbol.