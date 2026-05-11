"Tranquilo, papá ya te encontró": el reencuentro de un perro y su dueño luego de varios días de búsqueda

Mariano publicó en diversos medios y redes sociales la noticia con el deseo de tener un reencuentro con Roco y ver su regreso a casa. La difusión acompañó y las buenas intenciones de la gente ayudaron porque, finalmente, el pasado viernes el perro Roco se reencontró con su dueño Mariano, el hombre que nunca dejó de buscarlo.
"Me siento muy feliz" fueron las palabras de Mariano para expresar tanta gratitud, acompañadas de una emoción notable y un "tranquilo, papá ya te encontró" que se escucha en los videos del reencuentro junto con el llanto emocionante de la mascota.
La pérdida de Roco: el perro que volvió a casa
Mariano Regonat publicó el jueves un posteo en redes donde advertía que su mascota, Roco, se había perdido. En la publicación explicaba que se trataba de un perro color marrón con un collar amarillo.
Además, el hombre compartió un par de fotos de su mascota y un número de teléfono para facilitar la búsqueda.
"¿Dónde estás, mi bebé?" fue una de las emotivas frases que Mariano expresó en sus redes. Muchas personas comenzaron a comunicarse para avisar al hombre que Roco había sido visto en determinados lugares.
El viernes, pasadas las 15, Mariano encontró a su perro mientras recorría caminos rurales de la zona.
Cómo fue el reencuentro entre Mariano y Roco
Mariano y Roco se reencontraron este viernes luego de dos días de intensa búsqueda y gran difusión. Durante una recorrida por un camino de tierra, en la provincia de Santa Fe, el hombre dio por fin con su mascota.
El reencuentro emotivo quedó registrado en el celular de Mariano, quien grabó la emoción de su perro a la vez que lo tranquilizaba. En el video se ve el momento en que Roco identifica la camioneta, corre hacia el hombre y comienza a lamerlo.
El video del hombre y su mascota se viralizó en redes sociales y medios. Mariano subió un posteo expresando su felicidad por este reencuentro y agradeciendo por la ayuda que recibió.
Horas más tarde, Mariano compartió una imagen de su mascota ya en casa, jugando con su adorado juguete arriba de un árbol.