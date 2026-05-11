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Si tu perro ladra durante la noche o la madrugada, te contamos qué significa

El ladrido de tu perro durante la noche tiene un significado. Te contamos las posibles razones y qué están queriendo decir

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Si tu perro ladra durante la noche o la madrugada, te contamos qué significa. Fuente: Escuela canina.

Si tu perro ladra durante la noche o la madrugada, te contamos qué significa. Fuente: Escuela canina.

De seguro has notado que el comportamiento de los perros es único y que su forma de expresarse también es muy particular. Un claro ejemplo ocurre cuando la mascota ladra durante horas de la noche o de la madrugada y muchas veces los dueños no saben el porqué. Te contamos qué significa.

Lo cierto es que este comportamiento tiene explicación, ya que los perros perciben cosas mucho mejor que las personas.

Si tu perro ladra durante la noche o la madrugada, te contamos qué significa

perro, ladrar, dientes
Este comportamiento revela detalles importantes acerca de la personalidad del can y su bienestar emocional. Fuente: Canva.

Este comportamiento revela detalles importantes acerca de la personalidad del can y su bienestar emocional. Fuente: Canva.

Los perros son animales con un sentido muy agudo, esto puede hacer que tengan ladridos nocturnos. Sin embargo, algunos dueños no saben realmente qué puede significar.

De seguro le ha pasado a muchas personas que conviven con mascotas en sus casas que justo cuando están por ir a dormir, el perro empieza a ladrar de forma repentina o como un ritual nocturno.

Esto puede ocurrir por varias razones. Algunas de ellas pueden ser, primero, porque es una de las formas más eficientes que tienen para comunicarse y usan el ladrido para compartir información con el humano o con otros perros.

Esto quiere decir que cuando lo hacen durante la noche buscan llamar la atención del dueño o dueña e intentan decir algo, tal como:

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Los agudos sentidos de tu perro podr&iacute;an provocarle ladridos nocturnos, o podr&iacute;an deberse al aburrimiento, la ansiedad o incluso problemas de salud. Fuente: Consumer Eroski.

Los agudos sentidos de tu perro podrían provocarle ladridos nocturnos, o podrían deberse al aburrimiento, la ansiedad o incluso problemas de salud. Fuente: Consumer Eroski.

  • Sienten miedo o ansiedad: suele ocurrir cuando se quedan solos, si el entorno es nuevo o si se aproxima una tormenta, por ejemplo.
  • Los perros ladran porque sienten malestar físico o problemas de salud y esto los vuelve inquietos y vocales por la noche.
  • Captan muchos sonidos, vibraciones y olores de los que los humanos ni siquiera somos conscientes.
  • Podría ladrarle a sonidos desconocidos, a animales en el exterior o al ruido lejano del tráfico.
  • Los perros también son muy conscientes de las criaturas más pequeñas, como las hormigas.
  • Escuchan el agua que se mueve por las tuberías de las paredes.
  • Además, puede que su ladrido sea una forma de demostrar quién manda en el entorno.

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