De seguro has notado que el comportamiento de los perros es único y que su forma de expresarse también es muy particular. Un claro ejemplo ocurre cuando la mascota ladra durante horas de la noche o de la madrugada y muchas veces los dueños no saben el porqué. Te contamos qué significa.
Lo cierto es que este comportamiento tiene explicación, ya que los perros perciben cosas mucho mejor que las personas.
Si tu perro ladra durante la noche o la madrugada, te contamos qué significa
Los perros son animales con un sentido muy agudo, esto puede hacer que tengan ladridos nocturnos. Sin embargo, algunos dueños no saben realmente qué puede significar.
De seguro le ha pasado a muchas personas que conviven con mascotas en sus casas que justo cuando están por ir a dormir, el perro empieza a ladrar de forma repentina o como un ritual nocturno.
Esto puede ocurrir por varias razones. Algunas de ellas pueden ser, primero, porque es una de las formas más eficientes que tienen para comunicarse y usan el ladrido para compartir información con el humano o con otros perros.
Esto quiere decir que cuando lo hacen durante la noche buscan llamar la atención del dueño o dueña e intentan decir algo, tal como:
- Sienten miedo o ansiedad: suele ocurrir cuando se quedan solos, si el entorno es nuevo o si se aproxima una tormenta, por ejemplo.
- Los perros ladran porque sienten malestar físico o problemas de salud y esto los vuelve inquietos y vocales por la noche.
- Captan muchos sonidos, vibraciones y olores de los que los humanos ni siquiera somos conscientes.
- Podría ladrarle a sonidos desconocidos, a animales en el exterior o al ruido lejano del tráfico.
- Los perros también son muy conscientes de las criaturas más pequeñas, como las hormigas.
- Escuchan el agua que se mueve por las tuberías de las paredes.
- Además, puede que su ladrido sea una forma de demostrar quién manda en el entorno.