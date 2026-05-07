De seguro has notado que el comportamiento de los perros es único y que su forma de expresarse también es muy particular. Un claro ejemplo ocurre cuando la mascota tiende a copiar lo que hace una persona sea su dueño o no y, como la psicología no solo analiza el comportamiento humano, te contamos por qué tu perro te imita.
Psicología del comportamiento: por qué los perros imitan a las personas
La imitación canina y la relación social que tiene con los humanos es tan fascinante que la psicología da una respuesta del por qué
Lo cierto es que este comportamiento tiene explicación, pues los perros perciben diferencias en el lenguaje corporal, tono de voz, comportamiento e incluso olor de la persona. Pero ¿cómo es posible que pueda imitar?
¿Los perros imitan a las personas?
El perro es el mejor amigo del hombre, ha sido su compañero inseparable durante milenios capaces de sostener en el tiempo la lealtad, la inteligencia y capacidad de comprender nuestras emociones o incluso gestos, no por nada entienden cuando están por salir a dar un paseo tan solo porque su dueño agarró la correa.
Por eso, si bien tienen infinitas habilidades, hay una en particular que es digna de analizar por su profundidad y significado: la capacidad de imitarnos. Parece ilógico, pero si lo pruebas podrías comprobar como al bostezar en el sillón acostado viendo una película, tu perro también lo hará.
¿Cómo es posible este mecanismo que tienen capaz de imitarnos? Bien, para la psicología los perros al ser compañeros del humano por años, han podido desarrollar la capacidad de entender y relacionarse con las personas distinguiéndolos de cualquier otro animal doméstico. Entre esos comportamientos su capacidad de imitación conductual permite entender esta conexión.
Observar una acción, comprenderla y reproducirla para el mundo animal implica un nivel de inteligencia avanzada y de flexibilidad cognitiva. Ese talento que no solo se debe a ofrecer recompensas por su comportamiento, se manifiesta de varias formas, tal como bostezar al mismo tiempo que una persona, como intenta abrir la puerta igual que lo hace su dueño, etc.
Este fenómeno en psicología se llama “sobreimitación” y se refiere a la tendencia de copiar acciones fielmente y de forma completa incluso cuando son innecesarias o irrelevantes. Sugiere que los perros no solo están enfocados en el resultado final (obtener una posible recompensa), sino que también prestan atención al proceso en sí mismo porque valoran la forma en que sus compañeros humanos realizan las tareas, no solo el resultado de estas.
Psicología del comportamiento: por qué los perros imitan a los humanos
Las razones por la que los perros hacen sobreimitación se origina por varios factores, entre ellos.
- Al imitar nuestras acciones, los perros podrían estar buscando aprobación social y reforzando su lugar en la “manada” humana.
- No solo imitan para conseguir un resultado, sino también por el simple hecho de “hacer lo que hace el humano”.
- Su imitación, aunque tiene bases innatas, también se desarrolla y refina a través de la experiencia.
- Lo usan como una estrategia adaptativa para evitar peligros.
- Depende también del tipo de raza y genética de crianza.