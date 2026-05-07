Psicología del comportamiento: por qué los perros imitan a las personas

Por eso, si bien tienen infinitas habilidades, hay una en particular que es digna de analizar por su profundidad y significado: la capacidad de imitarnos. Parece ilógico, pero si lo pruebas podrías comprobar como al bostezar en el sillón acostado viendo una película, tu perro también lo hará.

¿Cómo es posible este mecanismo que tienen capaz de imitarnos? Bien, para la psicología los perros al ser compañeros del humano por años, han podido desarrollar la capacidad de entender y relacionarse con las personas distinguiéndolos de cualquier otro animal doméstico. Entre esos comportamientos su capacidad de imitación conductual permite entender esta conexión.

Observar una acción, comprenderla y reproducirla para el mundo animal implica un nivel de inteligencia avanzada y de flexibilidad cognitiva. Ese talento que no solo se debe a ofrecer recompensas por su comportamiento, se manifiesta de varias formas, tal como bostezar al mismo tiempo que una persona, como intenta abrir la puerta igual que lo hace su dueño, etc.

perro y dueño vestidos de forma idéntica Este comportamiento refleja su inteligencia y adaptabilidad. Fuente: Canva.

Este fenómeno en psicología se llama “sobreimitación” y se refiere a la tendencia de copiar acciones fielmente y de forma completa incluso cuando son innecesarias o irrelevantes. Sugiere que los perros no solo están enfocados en el resultado final (obtener una posible recompensa), sino que también prestan atención al proceso en sí mismo porque valoran la forma en que sus compañeros humanos realizan las tareas, no solo el resultado de estas.

Psicología del comportamiento: por qué los perros imitan a los humanos

Las razones por la que los perros hacen sobreimitación se origina por varios factores, entre ellos.