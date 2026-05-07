Mendoza descartó un brote de hantavirus tras el paso de una pareja neerlandesa que murió contagiada

medicos coronavirus caba Una pareja de Holanda falleció luego de contraer hantavirus.

El 31 de enero ingresaron a Neuquén, volvieron a cruzar a Chile el 12 de febrero y desde allí entraron a Mendoza, donde hicieron base durante aproximadamente 20 días mientras recorrían la región en automóvil.

Desde Mendoza, la pareja continuó su viaje hacia el norte y llegó hasta Misiones.

El 13 de marzo cruzaron por tierra a Uruguay y el 27 de marzo regresaron a la Argentina para dirigirse a Ushuaia, donde abordaron el crucero el 1 de abril.

Un crucero con 150 personas rumbo a las Islas Canarias

Los dos turistas extranjeros se subieron el crucero MV Hondius junto a otras 150 personas. El viaje tenía que concluir, después de unas semanas, en las Islas Canarias. Sin embargo, luego de 10 días el neerlandés falleció a bordo, tras un repentino deterioro de su salud.

Trece días después el cadáver fue desembarcado acompañado por su esposa en la Isla Santa Elena, en el Atlántico Sur, para repatriarlo a Países Bajos.

La viuda viajó hacia Johannesburgo, Sudáfrica, pero cuando llegó al aeropuerto de esa ciudad se desplomó y falleció. Los resultados de las pericias practicados al cuerpo de la mujer determinaron que la víctima también tenía hantavirus.

Tras el paso de unos días, un pasajero británico presentó síntomas compatibles con el virus. Y el 2 de mayo un alemán murió arriba del barco del mismo crucero.

Las autoridades sanitarias de Sudáfrica y Suiza determinaron que se trata de la variante Andes, presente en América del Sur, la única cepa del hantavirus que es transmisible de persona a persona y que generó un brote en Epuyén, Chubut, en 2018 que provocó 11 muertes y 34 contagios.

Salud descarta un brote en Mendoza

Luego de descartar un posible brote de hantavirus en Mendoza, desde el Ministerio de Salud se reunieron con responsables sanitarios de la Nación para evaluar y activar protocolos de abordaje en casos de hantavirus, luego de detectarse que las personas de origen neerlandés que fallecieron en el crucero pasaron por la provincia.

El Gobierno aseguró que enviará a laboratorios del Reino Unido, Países Bajos, Sudáfrica, Senegal y España un "insumo fundamental para la detección del virus en personas, y placas de ELISA sensibilizadas con antígenos del virus Andes, para su uso en estudios serológicos orientados a la detección de anticuerpos específicos contra el virus en seros humanos", con el que se podrán realizar más de 2.500 determinaciones diagnósticas.

La directora de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión de la provincia, Andrea Falaschi, sostuvo: “Lo que hemos acordado es colaborar en la investigación epidemiológica, esperar a que se aclaren un poco más los datos de la investigación. Este tipo de enfermedad produce un síndrome cardiopulmonar grave que hace que los pacientes deban ser conectados a un respirador. En los lugares donde hay circulación endémica del virus se hace una prueba PCR para investigar".

Andrea Falaschi, directora de epidemiología.jpeg La directora de Epidemiología, Andrea Falaschi.

Falaschi subrayó que Mendoza está fuera de peligro y explicó que "el período de máximo contagio de la enfermedad es 2 días previos a que comiencen los síntomas y hasta 5 días después del inicio de los síntomas. Estas personas comenzaron con los síntomas el 6 de abril, el caso 1. Y ellos pasaron por los pasos fronterizos de la provincia para ir a Chile el 12 de febrero y volvieron a ingresar el 16 de febrero. O sea que el lapso de contagiosidad nos hace que estamos fuera del peligro. Pero siempre es importante destacar que no hemos tenido casos endémicos de hantavirus”.

Sin embargo, la especialista pidió precaución: "Tenemos en la provincia el ratón colilargo, que es el vector y está en la zona cordillerana, es silvestre, entonces hay que tener precaución si uno hace trekking, campamentos, sobre todo en la zona sur, que está más ligada a la Patagonia, Malargüe, Alvear, San Rafael y toda la zona de la cordillera andina. Asimismo, la particularidad que tiene el virus Andes, que no la tienen todos los hantavirus, es que puede, en ocasiones muy raras, dar brotes interhumanos por contacto muy estrecho, como es el caso de estas dos personas que eran marido y mujer, que han estado juntos durante un tiempo”.

En este sentido, la especialista agregó que “no se ha podido todavía hacer la secuencia genómica completa del virus, porque han obtenido un pequeño fragmento del virus, y eso no permite saber el origen del contagio de la persona, Porque si tuviéramos la secuencia genómica viral, la podríamos transpolar a un lugar geográfico específico. Y como son pacientes que han estado durante mucho tiempo viajando por la Argentina, antes de subirse al crucero y el período de incubación de la enfermedad es largo, se está reconstruyendo en la investigación epidemiológica los lugares por donde han estado las personas para ver de dónde podrían haber contraído la enfermedad”.

Por último, la directora de Epidemiología remarcó: “Quiero llevar tranquilidad de que no hay un riesgo cierto en nuestra población. Sí, que estén alerta las personas que hacen andinismo, que están en contacto con parques nacionales, donde puede haber este tipo de ratón, y evitar el contacto ya que es la forma en que nos podríamos contagiar si los ratones estuvieran infectados”.

¿Cuántos contagiados y fallecidos hay en el MV Hondius?

Ya son 5 los casos de hantavirus confirmados por laboratorio vinculados al crucero MV Hondius, mientras que otros tres permanecen bajo sospecha y son monitoreados por las autoridades sanitarias.

Entre ellos figura la turista neerlandesa de 69 años que murió tras descender del barco, además de un ciudadano británico internado en Sudáfrica y otro pasajero que fue evacuado en la Isla Santa Elena y trasladado a Suiza, donde permanece hospitalizado con diagnóstico positivo de hantavirus.

crucero hantavirus El crucero MV Hondius.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este miércoles que en Senegal se confirmó la infección en dos de las personas evacuadas del crucero.

Mientras tanto, el MV Hondius continúa en las costas de Cabo Verde.

En paralelo, Países Bajos organiza un operativo sanitario para recibir a tres pasajeros sospechosos de haber contraído el virus, dos de ellos en estado grave. Se trata de un médico neerlandés de 41 años que trabajaba a bordo, un británico de 56 y un alemán de 65 años, de acuerdo con información difundida por el Ministerio de Exteriores neerlandés y Oceanwide Expeditions, la empresa operadora del crucero.

Ante el avance de los casos de hantavirus, la compañía reforzó la asistencia médica en el barco con la incorporación de dos especialistas en enfermedades infecciosas.