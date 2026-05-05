Hantavirus: más casos confirmados, otros en sospecha y cómo es la situación en Mendoza

ratas, hantavirus, enfermedad El hantavirus, protagonista otra vez, lamentablemente. Imagen ilustrativa.

Su esposa, la mujer fallecida recientemente, fue desembarcada en Santa Elena el 24 de abril con síntomas gastrointestinales antes de emprender el vuelo que hoy mantiene en alerta a las autoridades aeroportuarias. "Se han iniciado investigaciones para localizar a todos los pasajeros de ese avión", confirmaron desde el organismo internacional, ante el riesgo de propagación.

En cuanto al futuro del crucero, el panorama es incierto. Con 147 personas a bordo entre pasajeros y tripulantes, el MV Hondius fue rechazado en el puerto de Praia, capital de Cabo Verde, por temor al contagio. Actualmente, la operadora Oceanwide Expeditions analiza la posibilidad de atracar en el archipiélago español de las Islas Canarias, específicamente en Tenerife o Las Palmas, mientras equipos médicos realizan exámenes exhaustivos a bordo bajo estrictos protocolos de aislamiento.

Qué es el hantavirus, cómo se contagia y la situación en Mendoza

Los hantavirus son un grupo de virus transmitidos por roedores que pueden causar enfermedades graves en humanos.

crucero El crucero holandés MV Hondius anclado frente a la costa de Praia en la isla de Santiago, Cabo Verde. Gentileza EFE/EPA/ELTON MONTEIRO.

La infección suele producirse por contacto con roedores infectados o con su orina, heces o saliva, mientras que la transmisión entre personas es poco frecuente. Por supuesto, la limpieza permanente del hogar es fundamental para bajar el nivel de probabilidad de contagio.

En ese sentido, Andrea Falaschi, directora de epidemiología de Mendoza, destacó en radio Nihuil: "No tenemos circulación del virus en la provincia. Sí circula en Argentina. Hay un foco en el sur y centro del país con más de 30 casos notificados confirmados con alta mortalidad. Entonces, para llevar tranquilidad, no tenemos circulación en Mendoza, pero sí está el ratón en áreas silvestres y rurales, es un ratón pequeño".