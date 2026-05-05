La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió este martes un comunicado de urgencia para rastrear a los viajeros de un vuelo comercial que unió la isla de Santa Elena con Johannesburgo, Sudáfrica. La medida responde a la muerte de una mujer neerlandesa de 69 años, quien contrajo hantavirus a bordo de un crucero y murió poco después de aterrizar en suelo sudafricano.
Hantavirus: más casos confirmados, otros en sospecha y cómo es la situación en Mendoza
Tras el contagio de hantavirus en un crucero, 3 personas murieron y crecen los casos. Buscan a pasajeros de un vuelo. Mendoza, libre de circulación
El foco infeccioso se originó en el MV Hondius, un navío que partió desde el puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego, con destino a Cabo Verde. Según el último boletín oficial, la situación sanitaria es compleja: ya se han reportado tres muertes, hay un paciente en estado crítico en terapia intensiva y tres personas con síntomas leves permanecen aisladas dentro de la embarcación.
Siete casos detectados de hantavirus y el trayecto del crucero
Hasta el 4 de mayo de 2026, la OMS ha contabilizado un total de siete afectados vinculados a este brote: dos casos confirmados por laboratorio y cinco sospechosos. La cronología del dolor comenzó el 6 de abril, cuando un pasajero neerlandés de 70 años manifestó fiebre y dolores de cabeza; su estado empeoró drásticamente y falleció el 11 de abril sin que se le pudieran realizar pruebas microbiológicas en ese momento, tal como consigna AFP.
Su esposa, la mujer fallecida recientemente, fue desembarcada en Santa Elena el 24 de abril con síntomas gastrointestinales antes de emprender el vuelo que hoy mantiene en alerta a las autoridades aeroportuarias. "Se han iniciado investigaciones para localizar a todos los pasajeros de ese avión", confirmaron desde el organismo internacional, ante el riesgo de propagación.
En cuanto al futuro del crucero, el panorama es incierto. Con 147 personas a bordo entre pasajeros y tripulantes, el MV Hondius fue rechazado en el puerto de Praia, capital de Cabo Verde, por temor al contagio. Actualmente, la operadora Oceanwide Expeditions analiza la posibilidad de atracar en el archipiélago español de las Islas Canarias, específicamente en Tenerife o Las Palmas, mientras equipos médicos realizan exámenes exhaustivos a bordo bajo estrictos protocolos de aislamiento.
Qué es el hantavirus, cómo se contagia y la situación en Mendoza
Los hantavirus son un grupo de virus transmitidos por roedores que pueden causar enfermedades graves en humanos.
La infección suele producirse por contacto con roedores infectados o con su orina, heces o saliva, mientras que la transmisión entre personas es poco frecuente. Por supuesto, la limpieza permanente del hogar es fundamental para bajar el nivel de probabilidad de contagio.
En ese sentido, Andrea Falaschi, directora de epidemiología de Mendoza, destacó en radio Nihuil: "No tenemos circulación del virus en la provincia. Sí circula en Argentina. Hay un foco en el sur y centro del país con más de 30 casos notificados confirmados con alta mortalidad. Entonces, para llevar tranquilidad, no tenemos circulación en Mendoza, pero sí está el ratón en áreas silvestres y rurales, es un ratón pequeño".