Destinos 'low cost' para hacer una escapada el próximo finde largo

San Rafael : es una de las alternativas más hermosas de la provincia.

En el resto de la Argentina

Tandil (Buenos Aires): si bien es un destino con muchas opciones de lujo, Tandil es muy accesible para el senderismo. Subir al Cerro Centinela o al Parque Independencia es gratis y las vistas son espectaculares. La oferta de "picadas" es variada y hay opciones para todos los bolsillos.

San Antonio de Areco (Buenos Aires): se encuentra a tan solo 120 km de CABA. Podés recorrer el casco histórico y la zona del río sin gastar un peso. Es ideal para desconectar un pcoo de la rutina y para comprar productos locales en las pulperías.

Embed - Tandil Turismo Oficial on Instagram: " Hay lugares que invitan a quedarse un rato más Caminar entre las sierras, compartir un mate, mirar el paisaje sin apuro. Momentos simples que se vuelven recuerdos. En pareja, con amigos o en familia, siempre hay una forma distinta de disfrutar Tandil. Tandil se disfruta. Siempre. #tandil"

La Serranita (Córdoba): este hermoso lugar se ubica a orillas del río Anisacate, y es sin dudas una alternativa mucho más económica y tranquila que Villa Carlos Paz, que para esta los fines de semana largo suele llenarse de turistas.

Los Reartes (Córdoba): es un pueblo con mucha historia y además se destaca por tener un río de aguas cristalinas. Es perfecto para quienes buscan paz sin los precios altos de Villa General Belgrano (que está a solo 10 minutos).

Merlo (San Luis): queda muy cerca de Mendoza y le ofrece a los visitantes muchísimas actividades de trekking y miradores (como el Filo Serrano) que se pueden hacer por cuenta propia.

Colón (Entre Ríos): este destino es conocido por sus hermosas playas sobre el río Uruguay y su cercanía al Parque Nacional El Palmar. Si vas en grupo, lo mejor es alquilar una cabaña suele ser mucho más barato que un hotel.