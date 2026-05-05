Destinos 'low cost' para hacer una escapada el próximo finde largo

Desde Presidencia de la Nación confirmaron que el próximo fin de semana largo será del sábado 23 al lunes 25 de Mayo (día del Primer Gobierno Patrio). Este descanso aplicará a trabajadores y estudiantes de todo el país.
Si tienes pensado hacer una pequeña escapada para aprovechar ese finde largo y conocer algún rincón de nuestro hermoso país, a continuación te recomendamos algunos sitios considerados "low cost" para que conozcas.
Destinos argentinos ideales para hacer una escapada de fin de semana largo
Mendoza
- San Rafael: es una de las alternativas más hermosas de la provincia. Podés visitar el Cañón del Atuel y disfrutar de embalses como Los Reyunos.
- Malargue: se ubica a unas 4 horas y media (en auto) de la capital, y ofrece actividades aptas para los amantes de los deportes de aventura. Además, no puedes irte de este departamento sin probar un riquísimo chivito.
En el resto de la Argentina
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San Antonio de Areco (Buenos Aires): se encuentra a tan solo 120 km de CABA. Podés recorrer el casco histórico y la zona del río sin gastar un peso. Es ideal para desconectar un pcoo de la rutina y para comprar productos locales en las pulperías.
Tandil (Buenos Aires): si bien es un destino con muchas opciones de lujo, Tandil es muy accesible para el senderismo. Subir al Cerro Centinela o al Parque Independencia es gratis y las vistas son espectaculares. La oferta de "picadas" es variada y hay opciones para todos los bolsillos.
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La Serranita (Córdoba): este hermoso lugar se ubica a orillas del río Anisacate, y es sin dudas una alternativa mucho más económica y tranquila que Villa Carlos Paz, que para esta los fines de semana largo suele llenarse de turistas.
Los Reartes (Córdoba): es un pueblo con mucha historia y además se destaca por tener un río de aguas cristalinas. Es perfecto para quienes buscan paz sin los precios altos de Villa General Belgrano (que está a solo 10 minutos).
Merlo (San Luis): queda muy cerca de Mendoza y le ofrece a los visitantes muchísimas actividades de trekking y miradores (como el Filo Serrano) que se pueden hacer por cuenta propia.
Colón (Entre Ríos): este destino es conocido por sus hermosas playas sobre el río Uruguay y su cercanía al Parque Nacional El Palmar. Si vas en grupo, lo mejor es alquilar una cabaña suele ser mucho más barato que un hotel.
Gualeguaychú (Entre Ríos): Más allá del reconocido e icónico Carnaval, es un destino económico para disfrutar del río, las costaneras y las termas (que suelen ser más baratas que las de otros destinos cercanos).
- Tilcara (Jujuy): Aunque el pasaje puede ser caro (tanto en micro como en avión), una vez allá el costo es muy bajo. Comer en los mercados municipales y recorrer los paisajes de la Quebrada es una experiencia increíble y barata.