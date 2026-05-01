Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo tras el paso del Día del Trabajador

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Feriados 2026: La Revolución de Mayo trae alivio

El próximo feriado inamovible en la República Argentina es el 25 de mayo, fecha en la que conmemoramos el Día de la Revolución de Mayo. En este 2026, la gran noticia es que el 25 cae un día lunes.

De esta manera, se conformará un nuevo fin de semana largo de tres días, que abarcará el sábado 23, el domingo 24 y el lunes 25 de mayo. Una oportunidad ideal para una escapada relámpago a algún lugar, disfrutar de la gastronomía o simplemente recargar energías antes de que el frío del invierno se instale por completo.

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Cómo sigue el mapa de los fines de semana largos en 2026

Una vez que superemos el mes de mayo, el calendario nacional todavía nos reserva varias pausas extendidas para lo que resta del año. Si bien feriados como el 20 de junio (Día de la Bandera) caerán en sábado, la segunda mitad del 2026 nos regalará varios lunes y viernes estratégicos.

Para que vayas tomando nota, estos son los fines de semana largos de tres días que le quedan al 2026 luego de mayo:

Junio: del sábado 13 al lunes 15 de junio (Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (17/6))

Julio: del jueves 9 al domingo 12 de julio (Día de la Independencia y día no laborable con fines turísticos.

Agosto: del sábado 15 al lunes 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín).

Octubre: del sábado 10 al lunes 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

Noviembre: del viernes 20 al domingo 22 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional).

Diciembre: del viernes 25 al domingo 27 de diciembre (Navidad).

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A estos descansos fijos habrá que sumarle, llegado el momento, los feriados con fines turísticos (puentes) que el Gobierno Nacional decrete para dinamizar el sector, los cuales podrían generar algún fin de semana "XXL" de cuatro días, con la lupa puesta en fechas como el 9 de julio (jueves) o el 8 de diciembre (martes).

Por ahora, a disfrutar del presente y a ir armando los planes para el 25.