Ni naranjo ni pomelero: el árbol frutal perfumado que se puede cultivar en maceta

En la actualidad muchos hogares no disponen de un jardín extenso. En su lugar, predominan balcones, terrazas o patios chicos, lo que condiciona las decisiones a la hora de elegir plantas y árboles. A continuación, exploramos un árbol que se puede cultivar en maceta, así que es perfecto para jardines pequeños.
El kumquat variegado es un pequeño árbol frutal (Citrus japonica) rompe con la lógica de los cítricos tradicionales como el naranjo o el pomelo. Si quieres cultivar en casa para tener tu propia cosecha, te compartimos una guía explicativa.
A simple vista, el kumquat variegado llama la atención por sus hojas verdes con bordes crema o blanquecinos. Esa apariencia jaspeada lo convierte en un árbol ornamental incluso antes de dar frutos. Pero el verdadero espectáculo llega después: produce pequeños frutos ovalados, de color naranja intenso, que se comen enteros, con cáscara incluida, y tienen un sabor único entre dulce y ácido.
Además, su perfume es otro de sus grandes atractivos. Tanto las flores blancas como los frutos desprenden un aroma cítrico delicado que puede transformar cualquier rincón del jardín en un espacio mucho más agradable.
Cómo cuidar el árbol en maceta
Una de las grandes ventajas de este árbol es que se puede cultivar en macetas. Eso sí, hay algunos cuidados clave para que crezca sano y productivo. Primero, es importante que la maceta sea de gran tamaño y, con un drenaje eficiente. Lo ideal es usar un recipiente profundo con orificios y un sustrato liviano, mezclado con perlita o arena para evitar el exceso de humedad.
En cuanto a la luz, el kumquat variegado requiere sol. Cuantas más horas de exposición tenga, mejor será su desarrollo y fructificación. Un balcón orientado al norte o al oeste suele ser perfecto. El riego debe ser regular pero moderado. No tolera el encharcamiento, así que conviene dejar secar ligeramente la capa superior del sustrato entre riegos. En verano necesitará más agua, mientras que en invierno, bastante menos.
También es importante fertilizarlo durante la temporada de crecimiento, especialmente con nutrientes ricos en nitrógeno, fósforo y potasio. Esto ayudará a fortalecer el árbol y mejorar la producción de frutos.
Por último, una poda suave anual permitirá mantener su forma compacta y estimular nuevas ramas. No hace falta intervenir demasiado: este árbol ya tiene una estructura naturalmente equilibrada.
El kumquat variegado no es solo una rareza botánica. Es una forma distinta de tener un árbol frutal en casa: más pequeño, más decorativo y con una personalidad que se sale de lo común. Ideal para quienes buscan algo diferente sin resignar funcionalidad.