Ni naranjo ni pomelero: el árbol frutal perfumado que se puede cultivar en maceta

arbol para maceta Los kumquats son plantas de hoja perenne con un follaje denso y tupido.

Además, su perfume es otro de sus grandes atractivos. Tanto las flores blancas como los frutos desprenden un aroma cítrico delicado que puede transformar cualquier rincón del jardín en un espacio mucho más agradable.

Cómo cuidar el árbol en maceta

Una de las grandes ventajas de este árbol es que se puede cultivar en macetas. Eso sí, hay algunos cuidados clave para que crezca sano y productivo. Primero, es importante que la maceta sea de gran tamaño y, con un drenaje eficiente. Lo ideal es usar un recipiente profundo con orificios y un sustrato liviano, mezclado con perlita o arena para evitar el exceso de humedad.

En cuanto a la luz, el kumquat variegado requiere sol. Cuantas más horas de exposición tenga, mejor será su desarrollo y fructificación. Un balcón orientado al norte o al oeste suele ser perfecto. El riego debe ser regular pero moderado. No tolera el encharcamiento, así que conviene dejar secar ligeramente la capa superior del sustrato entre riegos. En verano necesitará más agua, mientras que en invierno, bastante menos.

También es importante fertilizarlo durante la temporada de crecimiento, especialmente con nutrientes ricos en nitrógeno, fósforo y potasio. Esto ayudará a fortalecer el árbol y mejorar la producción de frutos.

arbol kumquat La fruta entera es comestible. Ideal para hacer mermeladas y conservas.

Por último, una poda suave anual permitirá mantener su forma compacta y estimular nuevas ramas. No hace falta intervenir demasiado: este árbol ya tiene una estructura naturalmente equilibrada.

El kumquat variegado no es solo una rareza botánica. Es una forma distinta de tener un árbol frutal en casa: más pequeño, más decorativo y con una personalidad que se sale de lo común. Ideal para quienes buscan algo diferente sin resignar funcionalidad.