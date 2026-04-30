Ni café ni cáscara de huevo: lo que tenés que agregarle a la maceta de tu árbol frutal para estimular su crecimiento

vermiculita Vermiculita.

La incorporación de vermiculita en árboles frutales que se encuentran en maceta es clave porque en esos recipientes el espacio es limitado y el sustrato tiende a compactarse o secarse más rápido. Por ende, este mineral permitirá mantener la humedad necesaria sin saturar el suelo, evitando la pudrición de raíces.

Así mismo, en esta época del año, la vermiculita también actúa como aislante. Ayuda a que el sustrato mantenga una temperatura más constante, protegiendo a las raíces de las primeras heladas nocturnas que ya se sienten en diversas regiones del país.

Finalmente, al ser un material con alta capacidad de intercambio catiónico, retiene el calcio, magnesio y potasio de los fertilizantes, evitando que se pierdan por el agua que sale por debajo de la maceta y dejándolos disponibles para que el árbol frutal los asimile durante su periodo de reposo.

mandarino Tu árbol frutal crecerá con fuerza gracias a este consejo de jardinería.

En cuanto a las proporciones para aplicar el material en la maceta, el secreto de jardinería residirá en utilizar una mezcla que contenga entre un 20% y un 30% de vermiculita. Puede combinarse con tierra orgánica, perlita (para mayor aireación) y un poco de compost.