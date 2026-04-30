Ni café ni cáscara de huevo: lo que tenés que agregarle a la maceta de tu árbol frutal para estimular su crecimiento

El éxito de cultivar árboles frutales en maceta, como cítricos, manzanos o higueras, no reside únicamente en la poda o la luz solar, ya que el sustrato cumplirá un rol clave en el desarrollo de estos ejemplares. Si bien suele aconsejarse nutrir la planta con café o cáscara de huevo, hoy la recomendación de jardinería será otra.
Árbol frutal: esto es lo que tenés que ponerle a la maceta para promover su crecimiento
En esta temporada de marcados descensos de temperatura, es menester no solo ajustar la frecuencia de riego, sino saber escoger los componentes del sustrato. En este escenario, la vermiculita emerge como un mineral indispensable para garantizar la supervivencia y el vigor de nuestros árboles frutales en maceta.
La vermiculita es un mineral de la familia de las micas que, tras ser sometido a altas temperaturas, se expande hasta adquirir una estructura laminar, ligera y sumamente porosa. Su valor reside en su capacidad física para gestionar el agua y los nutrientes. A diferencia de otros materiales, funciona como una esponja inteligente, la cual absorbe el exceso de humedad y lo libera de manera gradual, solo cuando la planta lo demanda.
La incorporación de vermiculita en árboles frutales que se encuentran en maceta es clave porque en esos recipientes el espacio es limitado y el sustrato tiende a compactarse o secarse más rápido. Por ende, este mineral permitirá mantener la humedad necesaria sin saturar el suelo, evitando la pudrición de raíces.
Así mismo, en esta época del año, la vermiculita también actúa como aislante. Ayuda a que el sustrato mantenga una temperatura más constante, protegiendo a las raíces de las primeras heladas nocturnas que ya se sienten en diversas regiones del país.
Finalmente, al ser un material con alta capacidad de intercambio catiónico, retiene el calcio, magnesio y potasio de los fertilizantes, evitando que se pierdan por el agua que sale por debajo de la maceta y dejándolos disponibles para que el árbol frutal los asimile durante su periodo de reposo.
En cuanto a las proporciones para aplicar el material en la maceta, el secreto de jardinería residirá en utilizar una mezcla que contenga entre un 20% y un 30% de vermiculita. Puede combinarse con tierra orgánica, perlita (para mayor aireación) y un poco de compost.