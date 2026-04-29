Ni ciruelo, ni limonero: el árbol que atrae a las ratas y no debes plantar en tu jardín

Higuera, el árbol que atrae a las ratas y no debes plantar en el jardín

Aunque la higuera (Ficus carica) es un símbolo de frescura y tradición en muchos patios, sus características biológicas la convierten en el imán perfecto para las ratas.

Sucede que este árbol produce frutos con una piel extremadamente fina y un altísimo contenido de azúcar, lo cual es una atracción para estos roedores.

Cuando el higo madura, comienza un proceso de fermentación muy rápido. Este aroma dulzón y penetrante es detectado por el sensible olfato de las ratas a grandes distancias. Para un roedor, un higo no es solo comida; es una fuente concentrada de energía y agua. Por todo esto, el riesgo de que aparezca en tu jardín está latente.

higuera.jpg Los frutos de la higuera pueden ser un atractivo para las ratas.

El problema principal surge cuando los frutos caen al suelo. Al ser tan blandos, se aplastan y crean una capa de melaza orgánica que se pudre rápidamente. Este escenario genera tres problemas graves:

Atracción masiva: no solo llegan ratas, sino también cucarachas, avispas y moscas.

Refugio ideal: la higuera suele tener troncos retorcidos con huecos y una copa muy densa que llega hasta el suelo, ofreciendo el escondite perfecto para que las ratas aniden cerca de su fuente de alimento.

Puentes hacia la casa: sus ramas son flexibles y resistentes; si el árbol crece cerca de una pared, las ratas las utilizan como escaleras para ingresar a techos y altillos.

Consejos si tienes una higuera en casa