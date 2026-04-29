Ni ciruelo, ni limonero: el árbol que atrae a las ratas y no debes plantar en tu jardín

Tener un jardín con frutales es una de las mayores satisfacciones para quienes disfrutan de la naturaleza en casa. La posibilidad de cosechar alimentos frescos y orgánicos es tentadora; sin embargo, no todaos los árboles con este título pueden ser aliados.
Sucede que hay uno que puede atraer a las ratas dentro de casa. No, no son el limonero, ni tampoco el ciruelo. Al que se referirá esta nota es la higuera.
Higuera, el árbol que atrae a las ratas y no debes plantar en el jardín
Aunque la higuera (Ficus carica) es un símbolo de frescura y tradición en muchos patios, sus características biológicas la convierten en el imán perfecto para las ratas.
Sucede que este árbol produce frutos con una piel extremadamente fina y un altísimo contenido de azúcar, lo cual es una atracción para estos roedores.
Cuando el higo madura, comienza un proceso de fermentación muy rápido. Este aroma dulzón y penetrante es detectado por el sensible olfato de las ratas a grandes distancias. Para un roedor, un higo no es solo comida; es una fuente concentrada de energía y agua. Por todo esto, el riesgo de que aparezca en tu jardín está latente.
El problema principal surge cuando los frutos caen al suelo. Al ser tan blandos, se aplastan y crean una capa de melaza orgánica que se pudre rápidamente. Este escenario genera tres problemas graves:
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Atracción masiva: no solo llegan ratas, sino también cucarachas, avispas y moscas.
Refugio ideal: la higuera suele tener troncos retorcidos con huecos y una copa muy densa que llega hasta el suelo, ofreciendo el escondite perfecto para que las ratas aniden cerca de su fuente de alimento.
Puentes hacia la casa: sus ramas son flexibles y resistentes; si el árbol crece cerca de una pared, las ratas las utilizan como escaleras para ingresar a techos y altillos.
Consejos si tienes una higuera en casa
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Limpieza diaria: es obligatorio recoger cada fruto que caiga al suelo antes del atardecer.
Cosecha temprana: no esperes a que el higo esté excesivamente blando en la rama; recógelo en cuanto esté maduro.
Poda de despeje: mantén la base del tronco limpia y las ramas alejadas al menos dos metros de cualquier ventana o techo.