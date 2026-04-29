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Ni ciruelo, ni limonero: el árbol que atrae a las ratas y no debes plantar en tu jardín

Este árbol no es solo un atractivo para las ratas, ya que también puede atraer a las cucarachas y otras plagas

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El problema se da cuando los frutos del árbol caen al suelo. 

El problema se da cuando los frutos del árbol caen al suelo. 

Tener un jardín con frutales es una de las mayores satisfacciones para quienes disfrutan de la naturaleza en casa. La posibilidad de cosechar alimentos frescos y orgánicos es tentadora; sin embargo, no todaos los árboles con este título pueden ser aliados.

Sucede que hay uno que puede atraer a las ratas dentro de casa. No, no son el limonero, ni tampoco el ciruelo. Al que se referirá esta nota es la higuera.

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Las ratas pueden ser atra&iacute;das por distintos &aacute;rboles frutales.&nbsp;

Las ratas pueden ser atraídas por distintos árboles frutales.

Higuera, el árbol que atrae a las ratas y no debes plantar en el jardín

Aunque la higuera (Ficus carica) es un símbolo de frescura y tradición en muchos patios, sus características biológicas la convierten en el imán perfecto para las ratas.

Sucede que este árbol produce frutos con una piel extremadamente fina y un altísimo contenido de azúcar, lo cual es una atracción para estos roedores.

Cuando el higo madura, comienza un proceso de fermentación muy rápido. Este aroma dulzón y penetrante es detectado por el sensible olfato de las ratas a grandes distancias. Para un roedor, un higo no es solo comida; es una fuente concentrada de energía y agua. Por todo esto, el riesgo de que aparezca en tu jardín está latente.

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Los frutos de la higuera pueden ser un atractivo para las ratas.&nbsp;

Los frutos de la higuera pueden ser un atractivo para las ratas.

El problema principal surge cuando los frutos caen al suelo. Al ser tan blandos, se aplastan y crean una capa de melaza orgánica que se pudre rápidamente. Este escenario genera tres problemas graves:

  • Atracción masiva: no solo llegan ratas, sino también cucarachas, avispas y moscas.

  • Refugio ideal: la higuera suele tener troncos retorcidos con huecos y una copa muy densa que llega hasta el suelo, ofreciendo el escondite perfecto para que las ratas aniden cerca de su fuente de alimento.

  • Puentes hacia la casa: sus ramas son flexibles y resistentes; si el árbol crece cerca de una pared, las ratas las utilizan como escaleras para ingresar a techos y altillos.

Consejos si tienes una higuera en casa

  • Limpieza diaria: es obligatorio recoger cada fruto que caiga al suelo antes del atardecer.

  • Cosecha temprana: no esperes a que el higo esté excesivamente blando en la rama; recógelo en cuanto esté maduro.

  • Poda de despeje: mantén la base del tronco limpia y las ramas alejadas al menos dos metros de cualquier ventana o techo.

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