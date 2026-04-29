Manuel Adorni presentó su informe escrito en el Senado y respondió sobre sus dólares

Gabinete Milei acompaña a Adorni Milei fue explícito en su apoyo al cuestionado jefe de Gabinete de la Nación.

Los puntos clave del informe de Manuel Adorni

Ante las consultas de los senadores, Adorni respondió por escrito sobre 4 ejes que habían generado controversia en las semanas previas:

Evolución patrimonial: el funcionario detalló que el incremento en sus bienes declarados responde a ingresos previos a su actividad pública y a la capitalización de ahorros personales en dólares, descartando irregularidades.

Viajes oficiales: se presentaron los registros de las misiones al exterior, bajo el argumento de que cada traslado se ajustó a la agenda estratégica de la Presidencia y cumplió con los protocolos de viáticos establecidos.

Vínculo con Marcelo Grandio: ante las preguntas sobre su relación con el productor, Adorni aclaró que no existen conflictos de intereses ni adjudicaciones que contravengan la Ley de Ética Pública.

Estructura de la Vocería: el funcionario defendió la profesionalización del área y la optimización de los canales de comunicación directa con la ciudadanía.

Manuel Adorni congreso 2 Adorni fue enfático en su defensa al gobierno nacional.

Clima en el recinto

La presencia de los senadores que responden a Patricia Bullrich y el bloque oficialista consolida un frente de defensa ante las críticas de la bancada de Unión por la Patria. El gobierno nacional calificó la citación como un "ejercicio de transparencia", mientras que los sectores críticos cuestionaron la celeridad de las respuestas técnicas brindadas por escrito.

El informe de Manuel Adorni se da en un contexto de reconfiguración del esquema de comunicación gubernamental, buscando asentar la narrativa oficial frente a un Congreso donde el equilibrio de fuerzas continúa siendo una variable crítica para el Ejecutivo.