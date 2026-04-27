Semana clave para Milei: entre la reforma electoral, la tensión en el Senado y el examen de Adorni

En el Senado, la mayoría que el oficialismo solía ostentar se muestra hoy fragilizada. La falta de consenso sobre el alcance del sistema de votación y los límites a los aportes privados mantiene en vilo al gobierno, que necesita una victoria legislativa para recuperar la iniciativa política.

Adorni al "recinto": el informe del Jefe de Gabinete

Otro de los focos de atención estará puesto en el Congreso, donde el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá presentarse para brindar su informe de gestión.

Desde el entorno presidencial confirmaron un respaldo total al funcionario, quien se prepara para una sesión que se anticipa "picante" debido a las preguntas de la oposición sobre la ejecución presupuestaria y la situación social.

Todo se da en medio de la salida de Carlos Frugoni, un hombre cercano al círculo de confianza del ministro Luis Caputo. Su eyección se precipitó luego de que una investigación periodística revelara que el funcionario había omitido declarar siete departamentos y dos sociedades en Miami, Estados Unidos.

Claves de la semana:

Reforma Electoral: negociaciones contrarreloj para evitar que el proyecto sufra modificaciones en el Senado.

negociaciones contrarreloj para evitar que el proyecto sufra modificaciones en el Senado. Presencia de Adorni: el Gobierno busca convertir la exposición del Jefe de Gabinete en una defensa cerrada del rumbo económico.

el Gobierno busca convertir la exposición del Jefe de Gabinete en una defensa cerrada del rumbo económico. Rumbo de gestión: El Presidente busca alinear a los gobernadores aliados ante la inminencia de nuevos debates por fondos coparticipables.

Una mayoría bajo presión

El escenario en la Cámara Alta es, quizás, el que más preocupa en los despachos de Balcarce 50. La "creciente desconfianza" de algunos sectores dialoguistas ha puesto en duda el acompañamiento a libro cerrado que el oficialismo tuvo en meses anteriores.

Javier Milei sabe que esta semana no solo se juegan leyes, sino la capacidad de su gestión para mantener la gobernabilidad parlamentaria en un contexto de alta sensibilidad política.