Villarruel aprovechó el Día del Periodista para profundizar sus diferencias con Milei

Villarruel amplió su concepto sobre la relevancia institucional de los medios al sostener que el territorio nacional requiere de una labor que analice el escenario social con rigurosidad. "La República Argentina necesita un periodismo que investigue, que pregunte y que incomode cuando haga falta", señaló la titular de la Cámara Alta en sus declaraciones públicas.

Victoria Villarruel La vicepresidenta Victoria Villarruel.

Las diferencias en el gobierno nacional por el Día del Periodista

Por su parte, el presidente de la Nación, Javier Milei, prefirió no emitir un saludo formal unificado hacia los cronistas y mantuvo las observaciones críticas que caracterizan su relación con las empresas periodísticas. Desde el inicio de su gestión, el mandatario ha cuestionado con frecuencia el desempeño de diversos profesionales y la estructura de financiamiento de los medios de comunicación.

En su mensaje, la propia vicepresidenta aludió de forma indirecta a las tensiones y los cuestionamientos cruzados que circulan de manera habitual en el debate público y digital. "Muchas veces lo más difícil no es decir la verdad, sino sostenerla cuando aparecen las presiones", reflexionó en el Día del Periodista Victoria Villarruel sobre los ataques coordinados contra quien piensa distinto.

Frente a la discusión sobre las restricciones normativas o las acreditaciones de prensa en dependencias gubernamentales, la abogada garantizó la libre circulación de los profesionales en el ámbito legislativo. "Por eso, en esta Casa de las Provincias nunca vamos a limitar el acceso de quienes cumplen la tarea de informar", aseveró la funcionaria en alusión a la labor de la prensa libre.

Saludos de la oposición en el Día del Periodista

Más allá de la dinámica interna del partido gobernante, referentes de las principales fuerzas de la oposición, gobernadores de provincia y legisladores nacionales publicaron reflexiones en honor a la fecha patria que recuerda la fundación de la "Gazeta de Buenos Ayres" por parte de Mariano Moreno. Los mensajes coincidieron en vincular la tarea de informar con el fortalecimiento del sistema republicano.

periodismo.JPG En Argentina el 7 de junio se festeja el Día del Peridoista.

Representantes de bloques vinculados al peronismo, el radicalismo y las expresiones provinciales enfatizaron la necesidad de asegurar condiciones laborales estables para sostener el pluralismo informativo. Diversas entidades de la comunicación indicaron que la sustentabilidad económica de las empresas periodísticas resulta indispensable para resguardar la pluralidad de voces ante el avance de las plataformas digitales de contenidos.

En este contexto de transformaciones tecnológicas, la vicepresidenta de la Nación concluyó su pronunciamiento por el Día del Periodista con un llamado a la convivencia civil y la responsabilidad en el uso de los canales de comunicación de masas. Aseguró que el Congreso de la Nación mantendrá su fisonomía como un espacio abierto a la diversidad de ideas y al control ciudadano mediante la labor de la prensa.