Luis Caputo designó a Fernando Herrmann en Infraestructura tras la polémica salida de Carlos Frugoni

El ascenso de un técnico: Fernando Herrmann

Para ocupar la vacante en una de las "cajas" más sensibles del Estado, Luis Caputo optó por un hombre que ya venía desempeñándose dentro de la estructura ministerial. El nuevo secretario de Infraestructura será Fernando Herrmann, quien hasta hoy ocupaba la Secretaría de Transporte.

Herrmann es un arquitecto con una vasta trayectoria tanto en el sector académico como en el privado. Antes de sumarse a la gestión pública en enero de este año, se destacó como socio en el estudio Herrmann & Arquitectos Asociados y ocupó cargos de relevancia gremial en el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), donde fue tesorero y consejero.

Captura M. Economía

Reacomodamiento de fichas

El nombramiento de Herrmann generó un efecto dominó dentro del Ministerio. La Secretaría de Transporte, que queda vacante, será ocupada por Mariano Plencovich, quien deberá continuar con la agenda de subsidios y modernización del sector que Herrmann lideraba.

Desde el Palacio de Hacienda buscaron dar una señal de ordenamiento y celeridad a través de las redes sociales oficiales: "El ministro Luis Caputo aceptó la renuncia de Carlos Frugoni. En su lugar, asumirá Fernando Herrmann, actual secretario de Transporte", rezó el breve comunicado que puso fin a la incertidumbre.

Con este movimiento, Luis Caputo intenta blindar el área de infraestructura de los cuestionamientos éticos que rodearon a Frugoni, apostando por un perfil más técnico y con rodaje en la gestión actual para encarar los desafíos de la obra pública y el transporte en los próximos meses.