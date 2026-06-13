Un experto puso en duda la explicación de Manuel Adorni sobre sus ganancias con bitcoin

Manuel Adorni entrevista

Sin embargo, Giménez sostiene que las cuentas no cierran con los precios históricos de la criptomoneda ni con los movimientos que se conocen públicamente.

Lo mismo cree el fiscal Gerardo Pollicita, quien analiza solicitar una batería de nuevas medidas de prueba para contrastar los inconsistentes números del funcionario.

Las dudas sobre la supuesta inversión de Manuel Adorni

El experto explicó que si alguien hubiera invertido realmente 200.000 dólares en bitcoin durante 2014, cuando la criptomoneda cotizaba entre 400 y 900 dólares, habría adquirido cientos de bitcoins.

Y allí aparece el punto central de su análisis: si esos activos se vendieron entre 2017 y 2018, cuando bitcoin llegó a cotizar cerca de los 20.000 dólares, el resultado económico debería haber sido muy superior a los 300.000 dólares de ganancia mencionados públicamente.

"Una inversión de ese tamaño realizada en 2014 podría haber generado varios millones de dólares dependiendo del momento de venta", sostuvo.

criptomonedas, bitcoin.jpeg El bitcoin duplicó su valor y llegó a los US$94.000 por primera vez.

Según sus cálculos, incluso en escenarios conservadores la rentabilidad habría superado ampliamente la cifra que se utilizó para justificar el crecimiento patrimonial.

Operaciones de bitcoin que sí aparecen

Giménez señaló además que las operaciones de bitcoin que trascendieron públicamente corresponden a otro período.

Según detalló, los registros conocidos muestran compras realizadas entre agosto y noviembre de 2017 por unos 54.000 dólares en total y posteriores ventas efectuadas durante 2018.

De acuerdo con esos movimientos, la ganancia obtenida rondaría entre 60.000 y 70.000 dólares, muy lejos de los 300.000 dólares mencionados en la explicación pública.

Para el especialista, esa diferencia abre varios interrogantes.

"Las operaciones conocidas no alcanzan para explicar ni una inversión inicial de 200.000 dólares ni una ganancia de 300.000 dólares", afirmó.

Qué son las wallets o billeteras de criptomonedas

Otro punto relevante del análisis está vinculado con la denominada wallet o billetera digital donde se almacenan las criptomonedas.

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Según Giménez, la wallet que fue mencionada públicamente registra movimientos entre agosto de 2017 y abril de 2018.

Por eso se pregunta dónde quedaron registrados los movimientos anteriores si efectivamente la inversión original se realizó en 2014.

No obstante, aclaró que la existencia de una wallet con movimientos en 2017 no permite descartar por sí sola que hayan existido otras billeteras o cuentas utilizadas con anterioridad.

La historia de Manuel Adorni a corroborar en la Justicia

El especialista remarcó que, a diferencia de otros activos financieros, las operaciones con bitcoin dejan rastros verificables.

Por un lado, porque una transferencia de 200.000 dólares hacia una plataforma de compra de criptomonedas debería haber dejado registros bancarios.

Por otro, porque la blockchain de bitcoin funciona como un libro contable público donde quedan asentadas todas las transacciones realizadas.

"Si la operatoria existió, es completamente verificable. Basta con mostrar las direcciones utilizadas", afirmó.

Por ese motivo, concluyó que no se trata de una discusión basada únicamente en interpretaciones, sino de una cuestión que podría corroborarse mediante documentación y registros públicos.