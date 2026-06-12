Causa Adorni: el fiscal Pollicita evalúa ampliar la investigación por presunto enriquecimiento ilícito

Manuel Adorni entrevista El jueves 11 de junio se conoció la declaración jurada de Manuel Adorni correspondiente al período 2025. Foto: archivo

Al tratarse de activos adquiridos con anterioridad a su llegada a la Casa Rosada, la fiscalía se ve obligada a reconstruir el rastro financiero del vocero presidencial devenido en jefe de ministros hacia años anteriores, con el objetivo de determinar el origen genuino de los fondos utilizados para esas transacciones.

La ruta del dinero bajo la lupa técnica

Hasta el momento, el fiscal Pollicita ya cuenta con la declaración pública de bienes tanto de Manuel Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti. Sin embargo, los investigadores aguardan que la OA remita los anexos con la información reservada, un insumo clave que contiene los datos específicos de cuentas bancarias, plazos fijos y detalles técnicos de las billeteras virtuales del matrimonio.

Una vez que este paquete de datos sea incorporado al expediente, la fiscalía definirá formalmente si amplía el objeto de la investigación por enriquecimiento ilícito.

Para procesar el complejo entramado de activos y divisas, la Fiscalía Federal cuenta con el soporte técnico y la colaboración de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), la unidad especializada del Ministerio Público abocada a las investigaciones económicas y financieras de alta complejidad.

Los peritos contables de la DAFI serán los encargados de realizar el entrecruzamiento de datos fiscales, consumos con tarjetas de crédito y movimientos de criptoactivos en el mercado informal.

El frente judicial de Adorni: tres expedientes abiertos

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito no es el único dolor de cabeza judicial para el jefe de Gabinete. El funcionario libertario acumula otras dos causas penales de fuerte impacto político, las cuales están radicadas en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo:

Vuelos privados y hospitalidad en el exterior: investiga el vínculo de Adorni con su amigo Marcelo Grandío, quien presuntamente lo alojó en una exclusiva zona de Punta del Este luego de que el funcionario viajara a Uruguay en un avión privado de dudoso financiamiento.

investiga el vínculo de Adorni con su amigo Marcelo Grandío, quien presuntamente lo alojó en una exclusiva zona de Punta del Este luego de que el funcionario viajara a Uruguay en un avión privado de dudoso financiamiento. Contratistas del Estado y la consultora familiar: pone la lupa sobre la firma de coaching ontológico que administra su esposa, Bettina Angeletti, debido a presuntos contratos y vinculaciones comerciales cruzadas con tres compañías que resultan ser contratistas directas del Estado Nacional.

Con este panorama, la ofensiva judicial sobre el entorno de Adorni amenaza con resquebrajar de forma definitiva el relato de transparencia oficialista, mientras sus aliados políticos en el Congreso empiezan a retacearle el apoyo ante la acumulación de pruebas en los tribunales federales.