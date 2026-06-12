La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo de alta tensión en los tribunales federales de Comodoro Py. Tras la polémica presentación de su declaración jurada patrimonial, el fiscal Gerardo Pollicita evalúa los próximos pasos procesales y todo indica que extenderá el período de análisis hacia atrás.
Causa Adorni: el fiscal Pollicita evalúa ampliar la investigación por presunto enriquecimiento ilícito
Tras la entrega de la declaración jurada, el Ministerio Público Fiscal planea rastrear el origen de los fondos en criptomonedas que Adorni declaró como ahorros
Pollicita también analiza solicitar una batería de nuevas medidas de prueba para contrastar los inconsistentes números del funcionario. El documento expuso un patrimonio total que orilla los $944 millones al cierre del período 2025, evidenciando inconsistencias severas que el funcionario intentó justificar bajo el argumento de antiguas inversiones en Bitcoin y ahorros guardados "en negro" por 500.000 dólares.
El punto de quiebre en la estrategia del Ministerio Público Fiscal radica en la propia justificación que Adorni ensayó para explicar su millonario salto patrimonial. En el documento entregado ante la Oficina Anticorrupción (OA) -luego de 35 días de demoras-, el ministro coordinador aludió a la adquisición de criptomonedas (específicamente Bitcoins) en épocas previas a su conversión en funcionario público.
Al tratarse de activos adquiridos con anterioridad a su llegada a la Casa Rosada, la fiscalía se ve obligada a reconstruir el rastro financiero del vocero presidencial devenido en jefe de ministros hacia años anteriores, con el objetivo de determinar el origen genuino de los fondos utilizados para esas transacciones.
La ruta del dinero bajo la lupa técnica
Hasta el momento, el fiscal Pollicita ya cuenta con la declaración pública de bienes tanto de Manuel Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti. Sin embargo, los investigadores aguardan que la OA remita los anexos con la información reservada, un insumo clave que contiene los datos específicos de cuentas bancarias, plazos fijos y detalles técnicos de las billeteras virtuales del matrimonio.
Una vez que este paquete de datos sea incorporado al expediente, la fiscalía definirá formalmente si amplía el objeto de la investigación por enriquecimiento ilícito.
Para procesar el complejo entramado de activos y divisas, la Fiscalía Federal cuenta con el soporte técnico y la colaboración de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), la unidad especializada del Ministerio Público abocada a las investigaciones económicas y financieras de alta complejidad.
Los peritos contables de la DAFI serán los encargados de realizar el entrecruzamiento de datos fiscales, consumos con tarjetas de crédito y movimientos de criptoactivos en el mercado informal.
El frente judicial de Adorni: tres expedientes abiertos
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito no es el único dolor de cabeza judicial para el jefe de Gabinete. El funcionario libertario acumula otras dos causas penales de fuerte impacto político, las cuales están radicadas en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo:
- Vuelos privados y hospitalidad en el exterior: investiga el vínculo de Adorni con su amigo Marcelo Grandío, quien presuntamente lo alojó en una exclusiva zona de Punta del Este luego de que el funcionario viajara a Uruguay en un avión privado de dudoso financiamiento.
- Contratistas del Estado y la consultora familiar: pone la lupa sobre la firma de coaching ontológico que administra su esposa, Bettina Angeletti, debido a presuntos contratos y vinculaciones comerciales cruzadas con tres compañías que resultan ser contratistas directas del Estado Nacional.
Con este panorama, la ofensiva judicial sobre el entorno de Adorni amenaza con resquebrajar de forma definitiva el relato de transparencia oficialista, mientras sus aliados políticos en el Congreso empiezan a retacearle el apoyo ante la acumulación de pruebas en los tribunales federales.