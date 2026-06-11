En medio de una ola de cuestionamientos, la nueva declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se difundió este jueves y da cuenta de su importante incremento patrimonial durante el último año, con inversiones inmobiliarias, ahorros en dólares y nuevas deudas hipotecarias.
El detalle de la declaración jurada de Manuel Adorni que incluye inversiones inmobiliarias y ahorro en dólares
El valor total de inmuebles entre 4 propiedades supera los $570 millones aproximadamente. Manuel Adorni declaró un depósito de 6.220 dólares en EE. UU.
Durante una entrevista televisiva, el funcionario sostuvo que el origen de los cuestionamientos sobre su patrimonio está relacionado con ahorros personales acumulados durante años junto a su esposa antes de ingresar a la función pública. "Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar”, expresó.
Adorni explicó que trabajó en el sector privado desde muy joven y afirmó que parte importante de su patrimonio proviene de inversiones realizadas en Bitcoin entre 2013 y 2018. Según la documentación presentada, incorporó activos que no figuraban en declaraciones anteriores, entre ellos más de 500.000 dólares que atribuyó a ganancias obtenidas con las criptomonedas.
Las críticas al jefe de Gabinete
La controversia escaló en paralelo con las medidas de regularización fiscal a las que se acogió el funcionario en el ámbito de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El desenlace de la polémica quedó ahora supeditado al curso que tomen las investigaciones en los tribunales federales, donde se evalúan los documentos presentados para constatar la veracidad del patrimonio de Adorni.
De su propia fila volvió a salir a criticarlo la senadora Patricia Bullrich, quien cuestionó los argumentos de Adorni sobre el origen de sus bienes: "Es una omisión ética".
El gran crecimiento del patrimonio de Manuel Adorni
El patrimonio del funcionario al inicio de la declaración era de $662,6 millones y al cierre se ubicó en $944,5 millones, lo que refleja un fuerte incremento explicado principalmente por ingresos no gravados, herencias/donaciones y la revalorización de activos.
El detalle de la declaración jurada -cuyo plazo de presentación se vencía el 31 de julio pero la adelantó al día del comienzo del Mundial- de Adorni reflejó que posee en el apartado de inmuebles un departamento en CABA (vivienda en Caballito), otro departamento en La Plata, otra propiedad en Exaltación de la Cruz (casa en el country Indio Cuá) y otro departamento con cochera adquirido en 2025. El valor total de inmuebles supera los $570 millones aproximadamente.
También declaró un vehículo Jeep Compass 2021; dinero en efectivo en pesos por $2,45 millones; dinero en efectivo en dólares por más de 200.000 de la divisa norteamericana (valuados en más de $300 millones) y depósitos en Estados Unidos por 6.220 dólares. También bienes del hogar por $41,3 millones.
En lo que refiere a deudas, al inicio de la declaración trepaban a $92,4 millones y en el cierre se multiplicaron hasta llegar a los $317,3 millones.
Los ingresos laborales y rentas del jefe de Gabinete son por $48,1 millones; los ingresos no alcanzados por Ganancias son de $270,7 millones y las herencias/donaciones explican otros $73 millones.
Adorni declaró además gastos personales por $99,9 millones y gastos no deducibles $129,3 millones.