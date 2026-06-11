El detalle de la declaración jurada de Manuel Adorni que incluye inversiones inmobiliarias y ahorro en dólares

Manuel Adorni Este jueves se conoció la nueva declaración jurada de Manuel Adorni. Imagen generada por IA (Gemini)

Las críticas al jefe de Gabinete

La controversia escaló en paralelo con las medidas de regularización fiscal a las que se acogió el funcionario en el ámbito de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El desenlace de la polémica quedó ahora supeditado al curso que tomen las investigaciones en los tribunales federales, donde se evalúan los documentos presentados para constatar la veracidad del patrimonio de Adorni.

De su propia fila volvió a salir a criticarlo la senadora Patricia Bullrich, quien cuestionó los argumentos de Adorni sobre el origen de sus bienes: "Es una omisión ética".

El gran crecimiento del patrimonio de Manuel Adorni

El patrimonio del funcionario al inicio de la declaración era de $662,6 millones y al cierre se ubicó en $944,5 millones, lo que refleja un fuerte incremento explicado principalmente por ingresos no gravados, herencias/donaciones y la revalorización de activos.

El detalle de la declaración jurada -cuyo plazo de presentación se vencía el 31 de julio pero la adelantó al día del comienzo del Mundial- de Adorni reflejó que posee en el apartado de inmuebles un departamento en CABA (vivienda en Caballito), otro departamento en La Plata, otra propiedad en Exaltación de la Cruz (casa en el country Indio Cuá) y otro departamento con cochera adquirido en 2025. El valor total de inmuebles supera los $570 millones aproximadamente.

También declaró un vehículo Jeep Compass 2021; dinero en efectivo en pesos por $2,45 millones; dinero en efectivo en dólares por más de 200.000 de la divisa norteamericana (valuados en más de $300 millones) y depósitos en Estados Unidos por 6.220 dólares. También bienes del hogar por $41,3 millones.

En lo que refiere a deudas, al inicio de la declaración trepaban a $92,4 millones y en el cierre se multiplicaron hasta llegar a los $317,3 millones.

Los ingresos laborales y rentas del jefe de Gabinete son por $48,1 millones; los ingresos no alcanzados por Ganancias son de $270,7 millones y las herencias/donaciones explican otros $73 millones.

Adorni declaró además gastos personales por $99,9 millones y gastos no deducibles $129,3 millones.