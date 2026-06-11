Patricia Bullrich criticó a Manuel Adorni por sus bienes: "Es una omisión ética"

bullrich adorni Patricia Bullrich se distancia cada veza más de Manuel Adorni. Foto: archivo

Las críticas de Patricia Bullrich al patrimonio de Manuel Adorni

"Nuestro gobierno tiene la moral como política de Estado, ahora será la Justicia la que tendrá que determinar", manifestó la senadora Patricia Bullrich. Sus dichos se produjeron en un marco de creciente debate en los pasillos de la Casa Rosada, donde la funcionaria ya había reclamado previamente que se presentaran de forma inmediata los formularios informativos ante los organismos de control correspondientes.

La referente oficialista en el Senado profundizó sus conceptos y sugirió que el escenario podría encuadrarse en figuras legales específicas si no se logran aclarar los montos declarados. En esa línea, puntualizó que la situación reviste gravedad ya que todos los funcionarios públicos están obligados a detallar fehacientemente el origen de sus recursos de cara a la ciudadanía.

La advertencia por una posible causa de omisión maliciosa contra Manuel Adorni

La tensión política creció luego de que se mencionara la posibilidad de que Manuel Adorni se enfrente a una acusación por omisión maliciosa. Este delito penal contempla severas sanciones para los integrantes de la administración pública, incluyendo la inhabilitación perpetua para ejercer funciones en el Estado.

De acuerdo con los datos recabados de las distintas presentaciones del jefe de Gabinete, las dudas surgieron a partir de las variaciones registradas en sus activos financieros. Aunque en un primer término Adorni intentó encuadrar los movimientos como un desfasaje involuntario en las cargas de datos, la explicación generó dudas sustanciales en sectores de la propia coalición gobernante.

La ministra insistió en que el estándar de transparencia debe aplicarse de manera uniforme y sin concesiones internas. Su postura contrasta con la actitud que mantuvieron otros sectores del Poder Ejecutivo Nacional, quienes intentaron encapsular la discusión y evitar un desgaste prematuro de la figura de Manuel Adorni en momentos de alta sensibilidad económica.

Apoyo presidencial y tensiones en el entorno de Manuel Adorni

La senadora endureció su discurso. En tanto, el presidente Javier Milei junto a otros integrantes del gabinete expresaron su respaldo a Manuel Adorni para mitigar el impacto institucional del escándalo. El jefe de Estado respaldó la continuidad de su colaborador de confianza, marcando una discrepancia táctica con la estrategia de purga moral que promueve la ex titular de Seguridad.

A pesar de los cruces de declaraciones, la agenda oficial determinó que ambos dirigentes deban encontrarse formalmente en la Casa Rosada. La reunión fue pautada para las 15. El portavoz convocó a un encuentro de la mesa política del espacio con el objetivo de exhibir una imagen de unidad institucional, aunque no contará con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien se ausentó por compromisos personales.

La controversia escaló en paralelo con las medidas de regularización fiscal a las que se acogió el funcionario en el ámbito de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El desenlace de la polémica quedó ahora supeditado al curso que tomen las investigaciones en los tribunales federales, donde se evalúan los documentos presentados para constatar la veracidad del patrimonio de Manuel Adorni.