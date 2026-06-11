"Una vergüenza": Villarruel criticó con dureza la declaración de bienes de Manuel Adorni

adorni y su esposa Bettina Julieta Angeletti y Manuel Adorni.

La contundente réplica de Victoria Villarruel a Manuel Adorni

La respuesta de la titular de la Cámara de Senadores no se hizo esperar y llegó a través de las redes sociales. Ante la consulta explícita de un ciudadano en la plataforma X respecto a los argumentos esgrimidos por el colaborador del presidente Javier Milei, la funcionaria legislativa fijó una postura tajante que expuso la falta de cohesión en los sectores jerárquicos de la Casa Rosada y sacudió al entorno de Manuel Adorni.

“Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, sentenció de forma directa la vicepresidenta, manifestando abiertamente su total escepticismo ante la veracidad del mecanismo de inversión presentado por el portavoz gubernamental. Esta tajante afirmación cristalizó las profundas diferencias metodológicas y éticas que mantiene con el entorno más cercano a la Jefatura de Estado, marcando una distancia explícita con la gestión administrativa corriente.

Repercusiones políticas del cruce sobre Manuel Adorni

En el escenario político, este contrapunto generó inmediatas lecturas sobre el nivel de aislamiento y la fragilidad de las relaciones internas que atraviesan los principales referentes de la coalición gobernante. Analistas institucionales advierten que el cuestionamiento público de la vicepresidenta a la integridad de la declaración jurada de un par de gabinete quiebra elementales códigos de convivencia política e institucional dentro de un mismo proyecto partidario, un impacto que repercute con fuerza tanto en Buenos Aires como en las provincias.

Por su parte, dependencias de control ético y sectores parlamentarios de la oposición comenzaron a evaluar los alcances de la documentación respaldatoria que el ministro deberá aportar a la causa judicial pertinente. Los depósitos, movimientos bancarios y la trazabilidad de las carteras virtuales asociadas a la operatoria con criptomonedas permanecerán bajo la estricta auditoría de los peritos contables asignados por los tribunales federales para esclarecer la legalidad de los fondos en disputa que salpican a Manuel Adorni.

El distanciamiento discursivo profundiza la incertidumbre sobre el funcionamiento unificado del organigrama estatal en las decisiones venideras. Mientras el entorno presidencial optó por el silencio provisorio, las declaraciones cruzadas ratifican un quiebre de confianza profundo entre los representantes del Poder Ejecutivo, cuya resolución final quedará ligada tanto al devenir de los expedientes judiciales como al control de daños en la arena legislativa nacional.