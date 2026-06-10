Inocencia fiscal: los 10 funcionarios y ex del Gobierno nacional que ingresaron, incluido Adorni

También accedieron funcionarios de segunda línea como Felipe Nuñez, Santiago Oría y Adrián Ravier. Nuñez es director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, y Santiago Oría es director de Realización Audiovisual de la Presidencia de la Nación, el cineasta y publicista de cabecera de Javier Milei.

Por su parte, Ravier, economista liberal y militante de LLA, ha sido candidato a diputado nacional por La Pampa.

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Un senador, un ex candidato vinculado al narcotráfico y el creador de la Inocencia Fiscal

En la nómina iniciada por Adorni y compañía también aparecen el senador Joaquín Alberto "Bertie" Benegas Lynch, una de las espadas oficialistas en el Congreso.

Pero hay otra sorpresa: la presencia de José Luis Espert, ex candidato para las elecciones bonaerenses, que se vió obligado a renunciar por sus vínculos con el narcotráfico de la mano del venezolano Fred Machado..

No obstante, las novedades no se agotaron allí. Es que un ex ARCA (o Afip), Juan Pazo, fue otro de los funcionarios beneficiados por los efectos de la Inocencia Fiscal.

De hecho, Pazo fue uno de los principales ideólogos, redactores y promotores de la normativa de Inocencia Fiscal. Quedó apuntado políticamente al comprobarse que fue de los primeros en inscribirse en el sistema que él mismo diseñó para el Poder Ejecutivo.

¿De qué los protege la Inocencia Fiscal? La modificación que quiere la oposición

El régimen de Inocencia Fiscal establece una presunción de "buena fe" donde el contribuyente paga Ganancias basándose netamente en lo facturado, restringiendo las auditorías automáticas de ARCA por discrepancias en la variación patrimonial.

Sin embargo, fuentes judiciales salieron a marcar la cancha: si bien este esquema genera un "blindaje" frente a sanciones administrativas puramente tributarias del pasado, no frena ni clausura las causas penales en curso por delitos federales como:

Enriquecimiento ilícito

Lavado de dinero

Cohecho (coimas) o negociaciones incompatibles con la función pública.

A raíz de esto, en el Congreso ya ingresó un proyecto de ley impulsado por la oposición para modificar el Artículo 38 de la Ley 27.799. El objetivo: excluir explícitamente de la Inocencia Fiscal a todos los funcionarios, exfuncionarios (con hasta 10 años de retroactividad) y a sus familiares directos.