Luis Caputo presentó cambios en la Ley de Inocencia Fiscal para captar dólares

Las modificaciones clave en el proyecto de Inocencia Fiscal

Entre los aspectos centrales de la reforma figura la eliminación de los topes fijados previamente para ingresar al régimen simplificado, que estaban establecidos en 1.000 millones de pesos de ingresos anuales y 10.000 millones de pesos de patrimonio. Esta rectificación técnica abre la participación a una nómina significativamente más amplia de personas humanas y unidades productivas.

Adicionalmente, se fijó una reducción de las sanciones tributarias para las pequeñas y medianas empresas según su escala operativa. De esta manera, los montos de las multas aplicadas a microempresas y personas humanas sufrirán una quita del 80%, mientras que las pymes tendrán reducciones graduadas del 60 %, 40 % y 20 % de acuerdo con su clasificación oficial.

El proyecto introduce también un nuevo criterio normativo sobre la tolerancia en las revisiones patrimoniales. Las diferencias detectadas por el organismo recaudador solo se clasificarán como objetables si sobrepasan el 15 % del impuesto o el 5 % del umbral de la Ley Penal Tributaria, otorgando instancias de defensa administrativa previa a la determinación definitiva.

Flexibilización tributaria y garantías en la Ley de Inocencia Fiscal

Para reforzar el nivel de adhesión, la norma contempla que la incorporación formal genere efectos de resguardo directo frente a intermediarios del sistema. Quienes adhieran al procedimiento contarán con efectos favorables ante entidades bancarias, escribanías de registro y la Unidad de Información Financiera en las operaciones comerciales que ejecuten.

Desde el Palacio de Hacienda explicaron que las reuniones con representantes del sector privado permitieron identificar los puntos críticos que frenaban la efectividad de la redacción anterior. Según las estimaciones de los analistas financieros, la medida persigue la meta de movilizar cerca de U$S 170.000 millones no declarados que permanecen fuera del sistema bancario local.

Los tributaristas que dialogaron con los funcionarios remarcaron la importancia de dotar de certeza jurídica al trámite para evitar judicializaciones posteriores. En ese sentido, la normativa precisa los alcances de la cobertura y establece procedimientos claros para la rectificación de declaraciones sin la pérdida de los beneficios fiscales.

El cronograma operativo prevé habilitar el mecanismo de regularización de activos para consumos e inversiones con vigencia extendida en el tiempo. La propuesta estipula que los contribuyentes que utilicen tenencias personales dispondrán de una ventana temporal habilitada hasta el 31 de diciembre de 2027 para completar sus trámites correspondientes.

Vencimiento de Ganancias e impacto de la Inocencia Fiscal en el mercado

La presentación del proyecto se da en paralelo a la decisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero de postergar la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias. Si bien el plazo de exposición de datos se trasladó al 27 de agosto, las autoridades mantuvieron la fecha de vencimiento fijada para el pago formal de las obligaciones.

Esta extensión técnica busca otorgar el margen necesario para que el Parlamento evalúe el nuevo marco antes del cierre definitivo de las presentaciones. La coordinación de fechas pretende otorgar un esquema previsible para contadores y profesionales tributarios encargados de la liquidación de las obligaciones anuales.

El contexto macroeconómico reciente muestra un comportamiento con señales mixtas en los frentes de recaudación e inversión. Mientras las agencias internacionales ajustan sus valoraciones crediticias, el gobierno procura fortalecer la posición de reservas internacionales y sostener los niveles de actividad económica mediante el flujo de capitales hacia la economía real.