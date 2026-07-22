A cuánto se venderá el dólar blue este miércoles 22 de julio y de cuánto es la diferencia con el precio del oficial

Cuál será el precio del dólar el miércoles 22 de julio en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos, este será el precio del dólar el miércoles 22 de julio:

Banco Galicia: $1.500

Banco Nación: $1.500

Banco ICBC: $1.500

Banco BBVA: $1.500

Banco Supervielle: $1.505

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.500

Banco Patagonia: $1.505

Banco Hipotecario: $1.494

Banco Santander: $1.500

Brubank: $1.495

Banco Credicoop: $1.500

Banco Macro: $1.500

Banco Piano: $1.505

Banco de Comercio: $1.500

Esta estabilidad en el precio del dólar oficial se explica, según los especialistas en el hecho de que se ha mostrado un cambio y ha vuelto el interés por los instrumentos en pesos, como así también disminuyó la demanda de cobertura cambiaria y aumentó el atractivo del carry trade, favorecido por una inflación en desaceleración y tasas de interés que continúan ofreciendo rendimientos reales positivos.

Cuál será el precio del resto de los diferentes tipos de dólares

Además del dólar oficial, que es el que se vende en los bancos, y del dólar blue, en Argentina conviven otros tipos dólares que se venderán al siguiente precio: