Las cuevas confirmaron un nuevo aumento en el dólar blue y este se verá reflejado en el precio que tendrá el billete informal en la mañana de este miércoles. Con este incremento, la diferencia entre el blue y el oficial es de $50 en algunos bancos, lo que significa la brecha más grande en lo que va del año.
A cuánto se venderá el dólar blue este miércoles 22 de julio y de cuánto es la diferencia con el precio del oficial
Las cuevas y los bancos anunciaron cuál será el precio del dólar y del dólar blue en la mañana de este miércoles y la brecha entre ambos billetes será la más grande en lo que va del año
Mientras el dólar oficial se mostró estable en todos los bancos, no pasó lo mismo con el dólar blue, que volvió a subir aunque, en esta ocasión, el incremento fue solamente de $5.
No obstante, ese pequeño aumento hará que el dólar blue comience a venderse a $1.545 este miércoles 22 de julio, mientras que el oficial estará a valores que van desde los $1.494 hasta los $1.505, dependiendo del banco.
Cuál será el precio del dólar el miércoles 22 de julio en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos, este será el precio del dólar el miércoles 22 de julio:
- Banco Galicia: $1.500
- Banco Nación: $1.500
- Banco ICBC: $1.500
- Banco BBVA: $1.500
- Banco Supervielle: $1.505
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.500
- Banco Patagonia: $1.505
- Banco Hipotecario: $1.494
- Banco Santander: $1.500
- Brubank: $1.495
- Banco Credicoop: $1.500
- Banco Macro: $1.500
- Banco Piano: $1.505
- Banco de Comercio: $1.500
Esta estabilidad en el precio del dólar oficial se explica, según los especialistas en el hecho de que se ha mostrado un cambio y ha vuelto el interés por los instrumentos en pesos, como así también disminuyó la demanda de cobertura cambiaria y aumentó el atractivo del carry trade, favorecido por una inflación en desaceleración y tasas de interés que continúan ofreciendo rendimientos reales positivos.
Cuál será el precio del resto de los diferentes tipos de dólares
Además del dólar oficial, que es el que se vende en los bancos, y del dólar blue, en Argentina conviven otros tipos dólares que se venderán al siguiente precio:
- Dólar MEP: $1.511
- Contado con Liqui: $1.569
- Dólar digital: $1.568
- Dólar Tarjeta: $1.950