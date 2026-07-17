El dólar oficial y el blue, tras una suba idéntica, cerraron la semana con una brecha de $30

El dólar minorista terminó la semana en repunte y trepó a $1.500 en Banco Nación tras sumar $5. Con una suba idéntica, el dólar blue volvió a $1.530 al cabo de un viernes 17 de julio con inercia alcista en todas las cotizaciones.
De esta manera, el valor promedio relevado por el Banco Central se ubicó en $1.500,44, aunque la brecha nuevamente se expandió hasta los $30.
El mercado reacomodó posiciones tras conocerse la inflación de junio, aunque el tipo de cambio oficial acumula una baja de $10 en julio. Y se alteró el comportamiento de la víspera, con una divisa formal estable y un dólar blue pinchado.
A su vez, el dólar tarjeta alcanzó los $1.950 para la venta. Es el valor de la cotización de referencia para pagos en el exterior con el recargo impositivo del 30% a cuenta de Ganancias.
En el segmento mayorista, la divisa encadenó su tercera suba consecutiva al avanzar $2 y cerrar la jornada operativa en $1.478 para la venta.
Proyectan un dólar de $1.600 a fin de año
Con esta última cotización mayorista, la distancia respecto al techo de la banda cambiaria establecido en $1.827,63 se expandió hasta un 23,7%. El volumen negociado en el segmento de contado superó los u$s542,7 millones.
Los analistas destacaron la fuerte aceleración en la racha compradora que exhibió el Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambios. La suba del petróleo juega como factor clave que mejora términos del intercambio y las reservas.
A su vez, los paralelos financieros tampoco fueron ajenos a la dinámica alcista. El dólar MEP cerró a $1.521,45. En tanto, el dólar Contado con Liquidación o CCL, utilizado para canalizar fondos al exterior, se ubicó en los $1.575,52.
Las proyecciones de los operadores ubican al dólar mayorista en $1.486,5 para fines de este mes. Y arriba de los $1.600 a fin de año.
En pocas palabras
- Dólar oficial y blue: Ambas cotizaciones subieron $5, alcanzando $1.500 y $1.530 respectivamente.
- Brecha cambiaria: La diferencia entre el dólar oficial y el blue cerró la semana en $30.
- Dólar tarjeta: La cotización para pagos en el exterior trepó a $1.950.