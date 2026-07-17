El dólar oficial y el blue, tras una suba idéntica, cerraron la semana con una brecha de $30

A su vez, el dólar tarjeta alcanzó los $1.950 para la venta. Es el valor de la cotización de referencia para pagos en el exterior con el recargo impositivo del 30% a cuenta de Ganancias.

En el segmento mayorista, la divisa encadenó su tercera suba consecutiva al avanzar $2 y cerrar la jornada operativa en $1.478 para la venta.

No hay con qué darle. Pese a subas y bajas eventuales, el dólar tarjeta se mantiene más arriba que el resto

Proyectan un dólar de $1.600 a fin de año

Con esta última cotización mayorista, la distancia respecto al techo de la banda cambiaria establecido en $1.827,63 se expandió hasta un 23,7%. El volumen negociado en el segmento de contado superó los u$s542,7 millones.

Los analistas destacaron la fuerte aceleración en la racha compradora que exhibió el Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambios. La suba del petróleo juega como factor clave que mejora términos del intercambio y las reservas.

A su vez, los paralelos financieros tampoco fueron ajenos a la dinámica alcista. El dólar MEP cerró a $1.521,45. En tanto, el dólar Contado con Liquidación o CCL, utilizado para canalizar fondos al exterior, se ubicó en los $1.575,52.

Las proyecciones de los operadores ubican al dólar mayorista en $1.486,5 para fines de este mes. Y arriba de los $1.600 a fin de año.