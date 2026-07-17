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Mercado cambiario

El dólar oficial y el blue, tras una suba idéntica, cerraron la semana con una brecha de $30

Ambos sumaron $5. El dólar en Banco Nación tocó los $1.500 y el dólar blue los $1.530. El mayorista, pese a otra suba, no alcanzó a revertir la caída acumulada

Miguel Ángel Flores
Editado por Miguel Ángel Flores
Luego de varias fluctuaciones, tanto el dólar oficial como el blue terminaron la semana en alza

Luego de varias fluctuaciones, tanto el dólar oficial como el blue terminaron la semana en alza

El dólar minorista terminó la semana en repunte y trepó a $1.500 en Banco Nación tras sumar $5. Con una suba idéntica, el dólar blue volvió a $1.530 al cabo de un viernes 17 de julio con inercia alcista en todas las cotizaciones.

De esta manera, el valor promedio relevado por el Banco Central se ubicó en $1.500,44, aunque la brecha nuevamente se expandió hasta los $30.

El mercado reacomodó posiciones tras conocerse la inflación de junio, aunque el tipo de cambio oficial acumula una baja de $10 en julio. Y se alteró el comportamiento de la víspera, con una divisa formal estable y un dólar blue pinchado.

A su vez, el dólar tarjeta alcanzó los $1.950 para la venta. Es el valor de la cotización de referencia para pagos en el exterior con el recargo impositivo del 30% a cuenta de Ganancias.

En el segmento mayorista, la divisa encadenó su tercera suba consecutiva al avanzar $2 y cerrar la jornada operativa en $1.478 para la venta.

No hay con qué darle. Pese a subas y bajas eventuales, el dólar tarjeta se mantiene más arriba que el resto

No hay con qué darle. Pese a subas y bajas eventuales, el dólar tarjeta se mantiene más arriba que el resto

Proyectan un dólar de $1.600 a fin de año

Con esta última cotización mayorista, la distancia respecto al techo de la banda cambiaria establecido en $1.827,63 se expandió hasta un 23,7%. El volumen negociado en el segmento de contado superó los u$s542,7 millones.

Los analistas destacaron la fuerte aceleración en la racha compradora que exhibió el Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambios. La suba del petróleo juega como factor clave que mejora términos del intercambio y las reservas.

A su vez, los paralelos financieros tampoco fueron ajenos a la dinámica alcista. El dólar MEP cerró a $1.521,45. En tanto, el dólar Contado con Liquidación o CCL, utilizado para canalizar fondos al exterior, se ubicó en los $1.575,52.

Las proyecciones de los operadores ubican al dólar mayorista en $1.486,5 para fines de este mes. Y arriba de los $1.600 a fin de año.

En pocas palabras

  • Dólar oficial y blue: Ambas cotizaciones subieron $5, alcanzando $1.500 y $1.530 respectivamente.
  • Brecha cambiaria: La diferencia entre el dólar oficial y el blue cerró la semana en $30.
  • Dólar tarjeta: La cotización para pagos en el exterior trepó a $1.950.
Resumen generado por Thinkindot AI

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