Ahorros en dólares: cuánto se puede ganar con un plazo fijo de 2.400 dólares en 30 días

Los bancos tienen en el plazo fijo en dólares una de las herramientas de inversión más seductoras a la hora de atrapar a aquellos ahorristas que se resguardan o que tienen la posibilidad de tener dólares en sus cajas de ahorro.
No es casualidad que esta sea una de las inversiones más populares. Si bien, es verdad que un plazo fijo en dólares no tiene mucho margen de ganancia, también es cierto que a diferencia de otras inversiones, esta nunca pone en riesgo de perder el dinero y desde un principio adelanta cuánto es lo que se puede ganar en el período del depósito que se elija.
Cuánto se puede ganar con 2.400 dólares en un plazo fijo en dólares
Entre todos los bancos, la entidad que ofrece la tasa de interés más alta a la hora de hacer un plazo fijo en dólares a 30 días es el Banco Nación.
Luego de haber llegado a un techo de 2,50% de tasa de interés anual para este lapso de tiempo, el Banco Nación redujo la ganancia de los ahorristas a un rendimiento del 1,60%.
No obstante, como las demás entidades también redujeron la tasa de interés, el Banco Nación sigue siendo la entidad más conveniente a la hora de realizar un plazo fijo en dólares.
En el caso de que un ahorrista tuviese un capital de 2.400 dólares y los pusiera en un plazo fijo en dólares a 30 días, la ganancia después de ese lapso de tiempo sería de 3,16 dólares.
¿Cuánto ofrece cada banco de tasa de interés por un plazo fijo en dólares?
La competencia entre los diferentes bancos para captar a los ahorristas en dólares es algo feroz, pero no por ello se sacan demasiada ventaja a la hora de ofrecer una tasa de interés. No obstante, es el Banco Nación el que sigue teniendo la mayor tasa de interés.
En la actualidad, estos son los porcentajes de tasa de interés para plazos fijos en dólares que maneja cada banco:
- Banco Nación (1,60% TNA)
- Banco Macro (1,50% TNA)
- Bco. Provincia, Galicia e Hipotecario (1,25% TNA)
- BBVA Argentina (1,00% TNA)
- Banco Ciudad (0,10% TNA)
- Santander, ICBC y Credicoop (0,05% TNA)
En pocas palabras
- Ahorros en dólares: El plazo fijo en dólares es una opción común y segura para inversores, aunque con margen de ganancia limitado.
- Rendimiento actual: El Banco Nación ofrece la tasa de interés más alta (1,60% TNA) para plazos fijos en dólares a 30 días, aunque ha disminuido respecto a meses anteriores.
- Ganancia estimada: Con una inversión de 2.400 dólares a 30 días en el Banco Nación, la ganancia sería de aproximadamente 3,16 dólares.