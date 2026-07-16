Confirmado el precio del dólar y del dólar blue este jueves 16 de julio

Los principales bancos de Argentina le remitieron sus informes al Banco Central y en ellos destacaron que el precio del dólar se ubicará por debajo de los $1.500, algo que no ocurrirá con el blue, que tuvo una subida durante el miércoles y esta fue clave para determinar el valor con el que iniciará este jueves.

Cuál será el precio del dólar en cada banco este jueves 16 de julio

Según lo dispuesto por cada banco, este será el precio del dólar en la mañana del jueves 16 de julio: