Confirmado el precio del dólar y del dólar blue este jueves 16 de julio

Los bancos y las cuevas confirmaron cuál será el precio del dólar y del dólar blue en el inicio de las actividades de este jueves 16 de julio. Con ello también dieron cuenta de la mayor brecha de los últimos meses entre ambos tipos de dólares, ya que está llegó a ser de $35, una cifra que supera a la dada hace diez días, cuando fue de $25.
Los principales bancos de Argentina le remitieron sus informes al Banco Central y en ellos destacaron que el precio del dólar se ubicará por debajo de los $1.500, algo que no ocurrirá con el blue, que tuvo una subida durante el miércoles y esta fue clave para determinar el valor con el que iniciará este jueves.
Cuál será el precio del dólar en cada banco este jueves 16 de julio
Según lo dispuesto por cada banco, este será el precio del dólar en la mañana del jueves 16 de julio:
- Banco Nación: $1.495
- Banco Galicia: $1.495
- Banco ICBC: $1.500
- Banco BBVA: $1.500
- Banco Supervielle: $1.505
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.495
- Banco Patagonia: $1.500
- Banco Hipotecario: $1.490
- Banco Santander: $1.500
- Brubank: $1.490
- Banco Credicoop: $1.500
- Banco Macro: $1.500
- Banco Piano: $1.495
- Banco de Comercio: $1.500
En el caso del dólar blue, las cuevas confirmaron que su precio será de $1.530, haciendo que la brecha entre el informal y el oficial, que es el que se vende en los bancos, llegue a ser de $35.
A cuánto cotizan el dólar mayorista, MEP y Tarjeta
Asimismo, también se confirmó los precios que tendrán el resto de los dólares en el inicio de la jornada del jueves 16 de julio. Estos son los valores con que arrancarán este día:
- Dólar Mayorista: Compra $1.465,50 / Venta $1.474,50
- Dólar MEP: $1.514,11
- Dólar Contado Con Liquidación (CCL): $ 1.559,94
- Dólar Tarjeta: $1943,50
En pocas palabras
- Dólar y Dólar Blue: Confirmado su precio para este jueves con una brecha de $35 entre ambos.
- Cotización Bancaria: El dólar oficial se ubicará por debajo de los $1.500 en la mayoría de las entidades bancarias.
- Otros Dólares: Se detallan los valores del dólar mayorista, MEP, CCL y Tarjeta para el inicio de la jornada.