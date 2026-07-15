Mantener relaciones saludables es uno de los pilares fundamentales para la salud mental y el crecimiento personal. Sin embargo, en el camino de la vida es inevitable cruzarse con personas cuyos comportamientos restan más de lo que suman. Identificar estos vínculos a tiempo no es un acto de egoísmo, sino de estricta preservación.
Salud Mental: 8 personas que tenés que alejar de tu vida para estar bien
Un repaso por los perfiles más desgastantes que frenan tu crecimiento personal y minan tu salud mental. Cómo identificarlos a tiempo para proteger tu bienestar
Sobre este tema reflexiona asiduamente en sus redes sociales Sergio Feler, reconocido escritor y autor de la exitosa serie de libros "Los principios del poder". Con un análisis directo y sin filtros, el especialista compartió una guía indispensable para detectar a esos perfiles dañinos de los que conviene tomar distancia cuanto antes.
Las 8 clases de personas que debés alejar de tu vida
1-El que se cree el centro del universo (pero es nadie)
Es la típica persona que utiliza la frase "sabés que soy yo" o actúa bajo la premisa de que todo gira a su alrededor. En realidad, detrás de ese egocentrismo desmedido no hay contenido real, ni empatía, ni un interés genuino por los demás. Esa persona, en tu vida, no es nadie.
2-"La Llorona" y su queja constante
Todos pasamos por malos momentos, pero este perfil hace de la queja su estilo de vida y su único tema de conversación. Antes de dejarte arrastrar por su marea de negatividad, evaluá fríamente qué razones reales tenés para seguir soportando esa carga constante en tu vida. La mala energía es contagiosa, no lo olvides.
3-El que pincha el bote en lugar de remar
En cualquier proyecto o relación, se necesita tirar para el mismo lado. Sin embargo, este tipo de persona no solo decide no esforzarse (no rema), sino que se dedica activamente a hacer agujeros para que te hundas. Para avanzar, es fundamental rodearse exclusivamente de personas orientadas al crecimiento.
4-El camaleón sin principios
Es aquella persona que cambia de valores, opiniones y ética según la conveniencia de la situación o el estatus de la persona con la que está tratando. Al carecer de una base sólida de integridad, es alguien en quien sencillamente no podés confiar.
5-El del "amor instantáneo"
Te acaba de conocer y ya te dice que te ama con intensidad absoluta. Si no sabe prácticamente nada de vos, ese sentimiento probablemente no sea genuino y responda a una profunda inestabilidad psicológica. El afecto real requiere tiempo y conocimiento mutuo.
6-La persona que siempre te baja el precio
Este perfil contamina activamente tu entorno y busca de manera sistemática minimizar tus logros para bajar tu autoestima. La prueba de fuego para identificarlo es simple: en cuanto se va de tu vida, sentís un alivio inmediato y una increíble ligereza.
7-El inestable emocional que contagia su miseria
La inestabilidad emocional extrema termina convirtiéndose en un agujero negro que absorbe a quienes están cerca. Estas personas son altamente contagiosas y, si te descuidás, te arrastrarán hacia su propia miseria y caos cotidiano.
8-El indiferente al que no le importa perderte
Cuando alguien actúa con total desinterés, ignorando tus esfuerzos por sostener el vínculo y mostrando que le da igual que estés o no, es porque probablemente no le importás. No insistas ni mendigues atención: dejá que te pierda.