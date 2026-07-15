Salud Mental: 8 personas que tenés que alejar de tu vida para estar bien

Es la típica persona que utiliza la frase "sabés que soy yo" o actúa bajo la premisa de que todo gira a su alrededor. En realidad, detrás de ese egocentrismo desmedido no hay contenido real, ni empatía, ni un interés genuino por los demás. Esa persona, en tu vida, no es nadie.

2-"La Llorona" y su queja constante

Todos pasamos por malos momentos, pero este perfil hace de la queja su estilo de vida y su único tema de conversación. Antes de dejarte arrastrar por su marea de negatividad, evaluá fríamente qué razones reales tenés para seguir soportando esa carga constante en tu vida. La mala energía es contagiosa, no lo olvides.

Cuidado con las personas que lloran para conseguir lo que quieren de vos.

3-El que pincha el bote en lugar de remar

En cualquier proyecto o relación, se necesita tirar para el mismo lado. Sin embargo, este tipo de persona no solo decide no esforzarse (no rema), sino que se dedica activamente a hacer agujeros para que te hundas. Para avanzar, es fundamental rodearse exclusivamente de personas orientadas al crecimiento.

4-El camaleón sin principios

Es aquella persona que cambia de valores, opiniones y ética según la conveniencia de la situación o el estatus de la persona con la que está tratando. Al carecer de una base sólida de integridad, es alguien en quien sencillamente no podés confiar.

5-El del "amor instantáneo"

Te acaba de conocer y ya te dice que te ama con intensidad absoluta. Si no sabe prácticamente nada de vos, ese sentimiento probablemente no sea genuino y responda a una profunda inestabilidad psicológica. El afecto real requiere tiempo y conocimiento mutuo.

Hay personas que te aman "espontáneamente". Alejate. Imagen generada con IA.

6-La persona que siempre te baja el precio

Este perfil contamina activamente tu entorno y busca de manera sistemática minimizar tus logros para bajar tu autoestima. La prueba de fuego para identificarlo es simple: en cuanto se va de tu vida, sentís un alivio inmediato y una increíble ligereza.

7-El inestable emocional que contagia su miseria

La inestabilidad emocional extrema termina convirtiéndose en un agujero negro que absorbe a quienes están cerca. Estas personas son altamente contagiosas y, si te descuidás, te arrastrarán hacia su propia miseria y caos cotidiano.

8-El indiferente al que no le importa perderte

Cuando alguien actúa con total desinterés, ignorando tus esfuerzos por sostener el vínculo y mostrando que le da igual que estés o no, es porque probablemente no le importás. No insistas ni mendigues atención: dejá que te pierda.