Los pueblos de Europa que te buscan: el mapa definitivo de las casas a 1 euro en Italia y sus gastos ocultos

Esta estrategia de "residencialidad activa" fue respaldada en 2026 por el Ministerio de Cultura italiano en el marco del programa PNRR Cultura. No es para menos: el país sufre una crisis demográfica alarmante. Oficialmente se detalló que Italia pasó de tener 60 millones de habitantes en 2014 a 58,9 millones en 2024, con una alarmante proyección de caída a 57,9 millones para el año 2030. La bajísima tasa de fertilidad de 1,18 hijos por mujer y una tasa de natalidad en el sur de solo 7 nacimientos por cada 1.000 habitantes están acelerando el abandono de hermosas comunidades históricas.

Vivir en un pueblo de Europa con una casa "regalada", una opción concreta para miles que buscan cambiar la vida. Imagen ilustrativa.

Vivir en un pueblo europeo: los requisitos clave del programa de viviendas y el costo real de la reforma

El programa nació originalmente en el año 2008 en Salemi (Sicilia) tras las consecuencias del terremoto de 1968, y hoy se extiende por regiones como Sicilia, Calabria, Cerdeña, Toscana, Piamonte, Marcas y Lazio. Quienes decidan postularse van a encontrarse con edificaciones antiguas en los núcleos históricos de pueblos soñados como Rivello (ubicado en una colina rodeada de montañas) o en comunas adyacentes al Lago de Garda.