Paso a paso: el DIY para coser una toalla de baño que no se cae y se amolda al cuerpo

También vas a necesitar cinta albies del color de la tela para cubrir todo el borde de la toalla, una máquina de coser con aguja de 18, hilo, tijeras, alfileres y regla. Dato importante: la referencia para tomar las medidas de este DIY se puede tomar de un toallón de baño grande que ya tengas en casa.

Se pueden coser de diferentes colores y tamaños.

Para empezar con este DIY, hay que cortar un rectángulo con forma de toallón de baño, pero un poco más grande. Considera que vas a tener que realizar una especie de chaleco, por lo que debería ser de 15 centímetros más por lado. Tomando el medio de la toalla en el lado del rectángulo más largo, realiza una pequeña marca y, a 30 centímetros aproximadamente de esa marca, realiza dos marcas más de ambos lados. Estos puntos te van a servir para marcar los cortes donde van los orificios para pasar los brazos. Realiza los cortes siguiendo las marcas y cose por los círculos de las manchas cinta albies. Coloca cinta albies en todo el borde de la toalla. Para finalizar, coloca tachas o botones plásticos en las esquinas de cierre para poder ajustar la toalla chaleco cada vez que la uses.

Consejos para lavar las toallas de baño y desinfectarlas

Para mantener las toallas suaves, con rico olor y sin mugre, se tiene que realizar un cambio y limpieza semanal o cada 15 días, dependiendo del uso.

Lava las toallas semanalmente.

Conviene lavar las toallas o la ropa de baño en el lavarropas sin otras prendas para no sobrecargar la máquina y para que queden bien limpias. Se puede usar un poco de vinagre para eliminar el olor a humedad y nunca hay que guardar las toallas mojadas.