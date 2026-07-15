La fiesta por la clasificación de Argentina a la final se extendió hasta la noche en Mendoza

El Kilómetro Cero de la Ciudad volvió a ser uno de los principales puntos de encuentro, aunque también hubo concentraciones y festejos en distintos departamentos de la provincia. Las redes sociales se llenaron de imágenes y videos que mostraron la magnitud de una celebración que tuvo como protagonista a una Selección argentina que volverá a disputar una final del Mundial, esta vez frente a España.

La clasificación a la final del Mundial volvió a reunir a miles de personas en el centro de Mendoza. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Los colores celeste y blanco coparon las calles mendocinas durante los festejos por la Selección. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Las mejores imágenes y videos de una noche de fiesta

Familias, grupos de amigos y caravanas de vehículos con banderas argentinas protagonizaron una celebración que volvió a demostrar la pasión de los mendocinos por la Scaloneta.