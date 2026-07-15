El destino se torció en apenas 10 minutos, y el fútbol de la Selección Argentina lo hizo de nuevo. Para los ingleses fue pasar del festejo a la decepción total, e incluso empezar a hinchar por España, el rival de la Scaloneta en la final del Mundial 2026, tal como lo cuenta una mendocina que vivió la semifinal de visitante, o sea, en Inglaterra.
La mendocina que vivió el triunfo de Argentina en Inglaterra: "Se veían en la final y ahora hinchan por España"
Silvina Barros festejó rodeada de ingleses. "Los bares estaban llenos de gente festejando y ahora se quejan de que el árbitro ayudó a Argentina y a Messi"
"Los bares estaban llenos durante el partido, con gente tomando mucho y celebrando el casi triunfo después del gol de Inglaterra. Ya se veían en la final! Y ahora que terminó el partido empezaron a gritar "Go Spain!!!" (Vamos España), relata Silvina Barros desde Oxford, la ciudad universitaria distante a 95 kilómetros de Londres.
Aunque lo suyo fue un viaje de negocios de una semana, le permitió vivir en carne propia la carga de un cruce con tanta historia detrás como Argentina-Inglaterra en semis de la Copa del Mundo. Y ni más ni menos que de visitante.
Barros es responsable de marketing de Trivento, la bodega de Maipú que lidera con su Malbec el mercado inglés. Es el n° 1 en ventas desde hace años, lo que la llevó a encarar una campaña multitasking para promover el consumo y reforzar la presencia de la marca entre los clientes británicos, toda una misión en medio de la Copa del Mundo.
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