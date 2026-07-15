La mendocina que vivió el triunfo de Argentina en Inglaterra: "Se veían en la final y ahora hinchan por España"

"Los bares estaban llenos durante el partido, con gente tomando mucho y celebrando el casi triunfo después del gol de Inglaterra. Ya se veían en la final! Y ahora que terminó el partido empezaron a gritar "Go Spain!!!" (Vamos España), relata Silvina Barros desde Oxford, la ciudad universitaria distante a 95 kilómetros de Londres.

Aunque lo suyo fue un viaje de negocios de una semana, le permitió vivir en carne propia la carga de un cruce con tanta historia detrás como Argentina-Inglaterra en semis de la Copa del Mundo. Y ni más ni menos que de visitante.