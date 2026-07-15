El basural argentino que supera a los de India, Brasil e Indonesia y es el más contaminante del planeta

El basural está situado en la intersección del Camino del Buen Ayre y la Ruta Provincial 8, en el norte del conurbano bonaerense. Allí se deposita cerca del 85% de los residuos sólidos urbanos generados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que equivale a más de 436.000 toneladas mensuales provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y de más de 40 municipios de la provincia.

El complejo ambiental argentino que encabeza el ranking mundial de emisiones de metano

El proyecto STOP Methane, dirigido por el Instituto Emmett de la Facultad de Derecho de UCLA, señala que los basurales constituyen la cuarta mayor fuente de emisiones de metano a nivel mundial, solo por detrás de la ganadería, la agricultura y la industria del petróleo y el gas.

Dentro de ese ranking, el complejo de Campo de Mayo encabeza la lista global con un promedio de 7.6 toneladas de metano emitidas por hora, superando a otros grandes vertederos ubicados en Indonesia, Malasia, India, Chile, Arabia Saudita, Tailandia y Brasil.

La magnitud de estas emisiones refleja el enorme desafío que enfrentan las grandes áreas urbanas en la gestión de los residuos. La acumulación de millones de toneladas de desechos y la falta de sistemas de captura y reducción de metano suficientemente eficaces continúan siendo uno de los principales problemas ambientales de la región.