El basural argentino que supera a los de India, Brasil e Indonesia y es el más contaminante del planeta

Un basural a cielo abierto es un lugar donde los residuos sólidos se depositan sin controles ambientales adecuados. En Argentina existen aproximadamente 5.000 de estos sitios, lo que representa un promedio de más de dos por municipio. En conjunto, ocupan unas 8.600 hectáreas distribuidas en todo el país.
Las deficiencias en la gestión de los residuos son un problema que atraviesa a gran parte del territorio de Argentina, donde nueve de cada diez personas viven en zonas urbanas. La falta de un tratamiento adecuado no solo genera contaminación del suelo y del agua, sino que también contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero.
El basural de Argentina que fue señalado como el mayor emisor de metano del mundo en 2025
Un estudio del proyecto STOP Methane identificó al Complejo Ambiental Norte III, ubicado en Campo de Mayo y operado por la empresa pública CEAMSE, como el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos con mayores emisiones de metano del mundo durante 2025.
El basural está situado en la intersección del Camino del Buen Ayre y la Ruta Provincial 8, en el norte del conurbano bonaerense. Allí se deposita cerca del 85% de los residuos sólidos urbanos generados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que equivale a más de 436.000 toneladas mensuales provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y de más de 40 municipios de la provincia.
El complejo ambiental argentino que encabeza el ranking mundial de emisiones de metano
El proyecto STOP Methane, dirigido por el Instituto Emmett de la Facultad de Derecho de UCLA, señala que los basurales constituyen la cuarta mayor fuente de emisiones de metano a nivel mundial, solo por detrás de la ganadería, la agricultura y la industria del petróleo y el gas.
Dentro de ese ranking, el complejo de Campo de Mayo encabeza la lista global con un promedio de 7.6 toneladas de metano emitidas por hora, superando a otros grandes vertederos ubicados en Indonesia, Malasia, India, Chile, Arabia Saudita, Tailandia y Brasil.
La magnitud de estas emisiones refleja el enorme desafío que enfrentan las grandes áreas urbanas en la gestión de los residuos. La acumulación de millones de toneladas de desechos y la falta de sistemas de captura y reducción de metano suficientemente eficaces continúan siendo uno de los principales problemas ambientales de la región.