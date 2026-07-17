Confirmado el precio del dólar este viernes 17 de julio de 2026 en cada banco

Cuál será el precio del dólar en cada banco este viernes 17 de julio

Según lo dispuesto por cada banco, este será el precio del dólar en la mañana del viernes 17 de julio:

Banco Nación: $1.490

Banco Galicia: $1.495

Banco ICBC: $1.500

Banco BBVA: $1.500

Banco Supervielle: $1.502

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.495

Banco Patagonia: $1.500

Banco Hipotecario: $1.495

Banco Santander: $1.500

Brubank: $1.490

Banco Credicoop: $1.500

Banco Macro: $1.500

Banco Piano: $1.495

Banco de Comercio: $1.500

En el caso del dólar blue, las cuevas confirmaron que su precio será de $1.525, haciendo que la brecha entre el informal y el oficial, que es el que se vende en los bancos, llegue a ser de $30, lo que significa una reducción de $5 en la diferencia entre ambos tipos de dólares.

A cuánto cotizan el dólar mayorista, MEP y Tarjeta

Asimismo, también se confirmó los precios que tendrán el resto de los dólares en el inicio de la jornada del viernes 17 de julio. Estos son los valores con que arrancarán este día:

Dólar Mayorista: Compra $1.467 / Venta $1.476

Dólar MEP: $1.512,49

Dólar Contado Con Liquidación (CCL): $ 1.566,68

Dólar Tarjeta: $1943,50

El Banco Central compró más de 200 millones de dólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este jueves más de 200 millones de dólares para seguir reforzando las reservas.

En este caso, el número exacto de la compra del BCRA de este jueves fue de 230 millones de dólares en el mercado cambiario, 157 millones más que el miércoles 15, cuando había logrado la compra de 73 millones de dólares.

De esta manera, las reservas de dólares estadounidenses actualizadas a la fecha para el Banco Central son de 48.531 millones de dólares.