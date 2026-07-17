Confirmado el precio del dólar este viernes 17 de julio de 2026 en cada banco

Los bancos más importantes de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar este viernes 17 de julio, cuando inicien las actividades y se habilite la venta de dólares para el público en general.
El precio del dólar fue confirmado por las entidades al Banco Central. En esto tuvo mucho que ver la tranquilidad con la que se manejó la moneda norteamericana durante el día jueves. En ese sentido, el dólar oficial volverá a ofrecerse por debajo de los $1.500 en algunos bancos.
En tanto, el dólar blue mantuvo su brecha y este viernes 17 de julio volverá a mostrarse a un precio más alto que el dólar vendido en cada uno de los bancos.
Cuál será el precio del dólar en cada banco este viernes 17 de julio
Según lo dispuesto por cada banco, este será el precio del dólar en la mañana del viernes 17 de julio:
- Banco Nación: $1.490
- Banco Galicia: $1.495
- Banco ICBC: $1.500
- Banco BBVA: $1.500
- Banco Supervielle: $1.502
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.495
- Banco Patagonia: $1.500
- Banco Hipotecario: $1.495
- Banco Santander: $1.500
- Brubank: $1.490
- Banco Credicoop: $1.500
- Banco Macro: $1.500
- Banco Piano: $1.495
- Banco de Comercio: $1.500
En el caso del dólar blue, las cuevas confirmaron que su precio será de $1.525, haciendo que la brecha entre el informal y el oficial, que es el que se vende en los bancos, llegue a ser de $30, lo que significa una reducción de $5 en la diferencia entre ambos tipos de dólares.
A cuánto cotizan el dólar mayorista, MEP y Tarjeta
Asimismo, también se confirmó los precios que tendrán el resto de los dólares en el inicio de la jornada del viernes 17 de julio. Estos son los valores con que arrancarán este día:
- Dólar Mayorista: Compra $1.467 / Venta $1.476
- Dólar MEP: $1.512,49
- Dólar Contado Con Liquidación (CCL): $ 1.566,68
- Dólar Tarjeta: $1943,50
El Banco Central compró más de 200 millones de dólares
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este jueves más de 200 millones de dólares para seguir reforzando las reservas.
En este caso, el número exacto de la compra del BCRA de este jueves fue de 230 millones de dólares en el mercado cambiario, 157 millones más que el miércoles 15, cuando había logrado la compra de 73 millones de dólares.
De esta manera, las reservas de dólares estadounidenses actualizadas a la fecha para el Banco Central son de 48.531 millones de dólares.
En pocas palabras
- Dólar este viernes: Los bancos argentinos confirmaron el precio del dólar para este viernes 17 de julio, operando por debajo de los $1.500 en varias entidades.
- Dólar blue vs. oficial: El dólar blue se mantiene a $1.525, reduciendo la brecha con el oficial a $30.
- Otras cotizaciones: El dólar mayorista inicia en $1.476, el MEP en $1.512,49 y el CCL en $1.566,68.