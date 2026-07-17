Re manijas por la final del Mundial: viajar desde Mendoza cuesta un auto 0km y aún hay vuelos

Pero ¿quedan vuelos? ¿todavía pueden conseguirse paquetes con alojamiento y, sobre todo, una entrada para el partido en el estado Metlife? ¿Cuánto ha que gastar por toda la experiencia?. Pase y lea.

El aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, de Nueva York, espera una legión de argentinos que ya vuelan para la final Argentina-España por la Copa del Mundo 2026

El precio de un auto por la final de la Copa del Mundo

"Ayer dos familias sacaron un paquete para volar hoy (viernes). Y otra tiene vuelo para mañana a la tarde. Se pueden armar combinaciones y escalas, pero es ahora, no queda mucho tiempo", dice Yanina Camargo, de la agencia ISC Viajes.

Todo vale por llegar al domingo. Un paquete con vuelo desde Mendoza vía Santiago de Chile con alojamiento 2 noches en un hotel 4 estrellas de Nueva Jersey cuesta unos U$S8.500 por persona base doble.

Falta sumar el valor de la entrada, ni más ni menos. Por asegurarse una de las 82.500 butacas del moderno estadio hay que contar con otros U$S11.000, casi el doble del costo de un ticket de primera fase.

En definitiva, el presupuesto para vivir llegar a Nueva York y disfrutar del partido de nuestras vidas el próximo domingo ya orilla los U$S20.000/persona. O sea, el precio de un 0km como el Fiat Mobi, uno de los más económicos del país.

Aún así, a la hora de pagar, nada de tarjetas. El grueso de las compras fueron cash, efectivo rabioso. ¿La Scaloneta pudo más que el blanqueo y muchos sacaron sus dólares del colchón por la 4ta estrella? Tal vez.

El estadio Metlife de Nueva Jersey, con capacidad para 82.500 espectadores, será la sede de la gran final de la Copa Mundial de Fútbol

Vuelo directo o con escalas a EEUU: la hora límite

Lo cierto es que, pague lo que pague, amigo lector, si se anima (y puede) bancar esos números, sepa que no queda mucho tiempo para pensarlo.

Si elige un vuelo con escalas (Mendoza- Santiago- NY) y no llegó a salir el viernes a la tarde desde El Plumerillo (los que se embarcaron llegarían al aeropuerto JFK el sábado 10AM), queda una última opción: el sábado a última hora.

Será la salida para llegar (si no hay demoras en las escalas), durante la mañana del domingo. Es decir, con el tiempo justo para trasladarse desde la terminal neoyorquina hasta el estadio Metlife, sede de la gran final de la Copa Mundial.

En cambio, si opta por un vuelo directo, el trayecto será más rápido, pero tampoco queda tiempo por perder. A los vuelos que inicialmente habilitó, AA sumó un tercero: el precio por tramo desde Buenos Aires (Ezeiza) es de U$S4.300.

La final, casi 3 veces más cara que un partido del Mundial

Detrás de la pasión futbolera hay, como casi siempre, un negocio fenomenal. Lo veamos desde donde lo veamos, sea con la novedosa "pausa de hidratación" de 2 minutos con millones en publicidad, o con el gasto de los fanáticos viajeros.

Lejos quedaron, en el tiempo y en costo, los paquetes para la primera fase del Mundial. Hasta mayo, un combo que incluía 1 partido de la Selección argentina, vuelos y estadía durante una semana oscilaban entre U$S 6.800 y U$S8.000.

La conclusión llega rápido: lo que entonces había que desembolsar por vivir parte de la Copa del Mundo 2026 es lo que hoy sale apenas un viaje con 2 noches de alojamiento.

Fuera de la cita futbolera, Nueva York se convierte en un destino más al alcance de los bolsillos. De hecho, una semana con pasaje incluido ronda los U$S2.500. La demanda hace subir los precios, dicen el manual de economía.