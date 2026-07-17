Piden adaptar los horarios de supermercados y shoppings para que los empleados puedan ver la final del Mundial

Entre las alternativas que ya comenzaron a implementarse figuran el cierre anticipado de algunos locales, la interrupción momentánea de la actividad mientras se dispute el encuentro y la instalación de pantallas para que los empleados puedan seguir la transmisión sin abandonar sus puestos de trabajo.

Desde el gremio señalaron que varias empresas ya confirmaron su adhesión a la iniciativa, mientras continúan las negociaciones con el resto del sector para sumar nuevos comercios.

La final del Mundial entre Argentina y España ya comenzó a modificar la rutina de Mendoza. Foto: Axel Lloret. / DIARIO UNO

La entidad explicó que el pedido también responde a una cuestión de seguridad. Recordó que en partidos anteriores se registraron complicaciones en el transporte público y dificultades para el regreso de los trabajadores debido a la magnitud de los festejos.

El operativo por la final también impactará en el transporte

Las gestiones del CEC coinciden con el operativo especial que anunció el Gobierno de Mendoza para la final del Mundial.

Unos 3.000 policías estarán afectados al dispositivo de seguridad, la mitad de ellos en el Gran Mendoza, con especial presencia en la Arístides Villanueva y el Kilómetro 0, donde históricamente se concentran las celebraciones de los hinchas.

Además, el servicio de colectivos quedará suspendido entre las 17.30 y las 20, mientras que el Metrotranvía funcionará con normalidad, aunque su circulación será monitoreada en tiempo real y podría modificarse si la cantidad de personas lo requiere.

Está previsto un operativo de seguridad con 3.000 policías y la suspensión de los colectivos durante parte de la tarde de la final del Mundial. Foto: Axel Lloret. / DIARIO UNO

Las autoridades también reforzarán la custodia de los comercios para evitar daños en vidrieras y locales durante los festejos que puedan producirse una vez finalizado el encuentro.

El CEC no baja los brazos en la previa de la final

El Centro Empleados de Comercio continuará durante las próximas horas con las gestiones para que más empresas adhieran a la propuesta.

La intención es que la mayor cantidad posible de trabajadores pueda disfrutar de uno de la final del Mundial 2026 sin resignar su seguridad ni afrontar inconvenientes para regresar a sus hogares en una jornada que promete movilizar a miles de mendocinos.