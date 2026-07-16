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Argentina vs España

"Viajero del tiempo": el escalofriante tuit que predice con exactitud la final del Mundial 2026

El 11 de julio de 2021, un usuario escribió un posteo que hoy parece una premonición imposible. ¿Cómo saldrá Argentina frente a España?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El destino parece estar a favor de la Selección argentina. 

El destino parece estar a favor de la Selección argentina. 

La locura por la Selección argentina no tiene límites y, tras el agónico y emocionante pase a la gran final del Mundial 2026, la mística volvió a adueñarse de las redes sociales. Entre la euforia y los festejos, un posteo de hace cinco años se robó la atención de todos por un nivel de precisión que pone la piel de gallina.

Se trata de un vaticinio directo escrito el 11 de julio de 2021 por el usuario de X (ex Twitter) @actuallyimthe: "Argentina just beat Spain at the 2026 World Cup final, 3-2" ("Argentina acaba de vencer a España en la final del Mundial 2026, 3 a 2").

Argentina vs España, la final del Mundial 2026.

Argentina vs España, la final del Mundial 2026.

"Elijo creer"

Lo que en su momento pasó desapercibido como una humorada o una expresión de deseo para el lejano año 2026, hoy cobra una dimensión casi paranormal. Con el boleto ya asegurado para el partido definitivo tras dejar en el camino a Inglaterra, la mitad de la profecía ya se cumplió.

El rival del domingo será España, tal y como lo redactó el supuesto "viajero del tiempo" en 2021. Ahora, la ilusión de los hinchas de la Selección argentina está por las nubes ante la chance de sumar la ansiada cuarta estrella respetando el 3 a 2 de la premonición.

El tuit ya cuenta con más de 250.000

El tuit ya cuenta con más de 250.000 "me gustas".

Muchos hablarán de casualidades numéricas o del azar propio de las redes, pero en tiempos donde el destino parece jugar a favor del equipo de Lionel Scaloni, resulta imposible no subirse a esta locura colectiva.

Cuándo juega la Selección argentina la final del Mundial 2026

Tras superar el durísimo partido y cruce que significó el combinado inglés, la Albiceleste ya tiene la mente puesta en la gran cita mundialista.

La Selección argentina disputará la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio a las 16 (hora de nuestro país) frente a España. El partido que paralizará al planeta entero se jugará en el imponente MetLife Stadium de Nueva York.

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