"Viajero del tiempo": el escalofriante tuit que predice con exactitud la final del Mundial 2026

El rival del domingo será España, tal y como lo redactó el supuesto "viajero del tiempo" en 2021. Ahora, la ilusión de los hinchas de la Selección argentina está por las nubes ante la chance de sumar la ansiada cuarta estrella respetando el 3 a 2 de la premonición.

El tuit ya cuenta con más de 250.000 "me gustas".

Muchos hablarán de casualidades numéricas o del azar propio de las redes, pero en tiempos donde el destino parece jugar a favor del equipo de Lionel Scaloni, resulta imposible no subirse a esta locura colectiva.

Cuándo juega la Selección argentina la final del Mundial 2026

Tras superar el durísimo partido y cruce que significó el combinado inglés, la Albiceleste ya tiene la mente puesta en la gran cita mundialista.

La Selección argentina disputará la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio a las 16 (hora de nuestro país) frente a España. El partido que paralizará al planeta entero se jugará en el imponente MetLife Stadium de Nueva York.