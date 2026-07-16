Infografía: los históricos números de Lionel Messi después de dejar afuera a Inglaterra

Tal como grafica el gráfico, el dominio resultó absoluto con una abrumadora posesión del balón durante gran parte del complemento.

Lionel Messi tuvo otra actuación indescriptible contra Inglaterra

La infografía ilustra también los múltiples récords alcanzados por el capitán del equipo. Messi registró diez asistencias para rondas eliminatorias y lidera las participaciones directas en goles dentro de la competencia internacional.