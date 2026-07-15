La palabra de Lionel Messi era más esperada, tras la concreción del objetivo más esperado por los compatriotas e hinchas de la Selección argentina: derrotar a Inglaterra. La meta no era sólo la deportiva, de meterse en una nueva final mundialista; si no ganarle a nuestros rivales en la Guerra de Malvinas del '82.
Lionel Messi: "Cuando sentimos el himno, vivimos sensaciones especiales"
Lionel Messi, capitán de la Selección argentina, no soslayó el tema Malvinas, que sobrevoló en esta semifinal entre la Selección argentina contra Inglaterra
Luego del triunfo por 2 a 1 sobre el seleccionado británico, "El rival con el que no queríamos perder", según Messi; el capitán fue el más buscado para conocer sus ideas sobre este partido de semifinales de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y el tema Malvinas, siempre presente en cada enfrentamiento con la Selección de Inglaterra.
El sabor doble del triunfo sobre Inglaterra, según Lionel Messi
Consultado por la periodista de la televisación oficial de la semifinal, Messi habló de la alegría del triunfo y la rivalidad con los ingleses. " Sí, sí, la verdad que fue increíble todo lo que vivimos, desde el principio. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar en el himno y todo, vivimos sensaciones especiales, y creo que el grupo lo sintió y sabíamos que era una victoria, no era una victoria más, que era una victoria importante, la cual el pueblo argentino la quería", dijo el G.O.A.T., que agregó: "Nosotros también (ganar la semifinal) y la cual nos metía en otra final del mundo".
Sobre la defensa del título logrado en el Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi confesó: "Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas, y nada, este grupo es increíble".
"Hoy (por este miércoles) lo fuimos a buscar otra vez (al partido), cuando se había puesto feo; nunca dejó de creer, de intentarlo, con juego, porque hoy le metimos mucho juego, cuando estábamos con el marcador abajo y lo metimos en un arco y la verdad que fue una felicidad enorme", destacó Messi, en su sexto mundial y de cara a su tercera final mundialista -la segunda consecutiva-.