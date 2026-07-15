Lionel Messi: "Cuando sentimos el himno, vivimos sensaciones especiales"

Sobre la defensa del título logrado en el Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi confesó: "Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas, y nada, este grupo es increíble".

"Hoy (por este miércoles) lo fuimos a buscar otra vez (al partido), cuando se había puesto feo; nunca dejó de creer, de intentarlo, con juego, porque hoy le metimos mucho juego, cuando estábamos con el marcador abajo y lo metimos en un arco y la verdad que fue una felicidad enorme", destacó Messi, en su sexto mundial y de cara a su tercera final mundialista -la segunda consecutiva-.