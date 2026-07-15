Video: Antonela Roccuzzo lloró tras el gol de Enzo Fernández y el posterior triunfo de la Selección argentina

La transmisión oficial enfocó de inmediato a la tribuna, donde estaba Antonela Roccuzzo siguiendo el partido junto a su familia. Al ver entrar la pelota en el arco inglés la rosarina no pudo contener la emoción y largó el llanto.

Antonela pasó del sufrimiento a la emoción y abrazó a quienes la acompañaban y aplaudió el tanto de Enzo Fernández, en una de las postales más emotivas de la semifinal.

Miles de usuarios compartieron las imágenes de Antonela y destacaron que representó el sentimiento de millones de argentinos que vivían el partido con muchos nervios y emoción.

Antonela Roccuzzo festejó el pasaje de la Selección argentina a la final del Mundial

Antonela Roccuzzo festejó con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, su padre José Roccuzzo y familia de Lionel Messi celebraron la victoria de Argentina 2-1 Inglaterra. La Selección buscará la cuarta estrella ante España el domingo 19 de julio en New Jersey.