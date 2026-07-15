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Video: Antonela Roccuzzo lloró tras el gol de Enzo Fernández y el posterior triunfo de la Selección argentina

La esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, lloró tras el empate parcial de la Selección argentina con Inglaterra y el posterior pasaje de la Albiceleste a la final del Mundial

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Antonela Roccuzzo lloró después del empate de Enzo Fernández.

Antonela Roccuzzo lloró después del empate de Enzo Fernández.

Antonela Roccuzzo dio la nota. La esposa de Lionel Messi lloró este miércoles tras el gol del empate de la Selección argentina de Enzo Fernández ante Inglaterra y el posterior pasaje de la Albiceleste a la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El video se viralizó.

Una de las imágenes que más conmovió a los hinchas fue la reacción de Antonela Roccuzzo después del agónico empate de la albiceleste.

Antonela Roccuzzo abraza a su padre, Jos&eacute;.

Antonela Roccuzzo abraza a su padre, José.

Iban 40 minutos del segundo tiempo, cuando Enzo Fernández apareció en el momento más caliente del partido para marcar el 1-1 y devolverle la ilusión al equipo de Lionel Scaloni.

La transmisión oficial enfocó de inmediato a la tribuna, donde estaba Antonela Roccuzzo siguiendo el partido junto a su familia. Al ver entrar la pelota en el arco inglés la rosarina no pudo contener la emoción y largó el llanto.

Antonela pasó del sufrimiento a la emoción y abrazó a quienes la acompañaban y aplaudió el tanto de Enzo Fernández, en una de las postales más emotivas de la semifinal.

Miles de usuarios compartieron las imágenes de Antonela y destacaron que representó el sentimiento de millones de argentinos que vivían el partido con muchos nervios y emoción.

Antonela Roccuzzo festejó el pasaje de la Selección argentina a la final del Mundial

Antonela Roccuzzo festejó con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, su padre José Roccuzzo y familia de Lionel Messi celebraron la victoria de Argentina 2-1 Inglaterra. La Selección buscará la cuarta estrella ante España el domingo 19 de julio en New Jersey.

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