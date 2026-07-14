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"Gracias por llevarselo"

Paulo Díaz fue presentado en su nuevo club con un video que causó risa en los hinchas de River

Los hinchas de River respondieron masivamente a la publicación del nuevo club de Paulo Díaz, quien se marchó por la puerta de atrás

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Paulo Díaz se fue de River.

Paulo Díaz se fue de River.

Tras perder la final del Torneo Clausura, River y Eduardo Coudet decidieron iniciar una renovación del plantel que vino acompañada de una profunda depuración de jugadores. Uno de los apuntados fue Paulo Díaz, defensor chileno que perdió protagonismo en el segundo ciclo de Marcelo Gallardo, algo que continuó con el Chacho.

Ahora firmó con Atlanta United y el club de la MLS le dio la bienvenida con una publicación en sus redes sociales. En los comentarios, los hinchas de River no tardaron en aparecer con irónicos mensajes de agradecimiento por haberse llevado a Díaz del Millonario.

Paulo D&iacute;az tiene nuevo club.

Paulo Díaz tiene nuevo club.

Paulo Díaz fue presentado en el Atlanta United

El equipo estadounidense le dio la bienvenida al defensor chileno mientras que informó que el vínculo se extenderá "hasta la temporada 2027-28", aunque hay opciones de extensión para las "temporadas 2028-29 y 2029-30".

Además, en una entrevista con el equipo de prensa del club, el jugador de 31 años dio a conocer sus puntos fuertes: "Salida de juego limpio, agresividad cuando tengo que marcar, duelos uno contra uno, juego aéreo. Eso vengo a aportar".

Y después liderazgo, ordenar a mis compañeros, es lo que más me caracteriza. Y después liderazgo, ordenar a mis compañeros, es lo que más me caracteriza.

En cuanto a sus metas en el club, manifestó: "El objetivo es entrar a los playoffs para competir, que es lo que vengo a hacer acá".

A los hinchas de River le causó risa la presentación de Paulo Díaz

Además del anuncio y de la entrevista, del Atlanta United publicaron un video con un copilado con las mejores jugadas del defensor donde se ven imágenes en River y en la selección de Chile.

Allí los mensajes explotaron: "No se acepta devolución. Y gracias por llevarse semejante porquería", "Jaaa la piedra de mala suerte que se llevan x 100 años", "Otro defensa central que está fuera de forma y sin mercado, y al que su anterior equipo ya no quería".

Estos son los números de Díaz en River:

  • Disputó 222 partidos.
  • Convirtió 13 goles.
  • Ganó 7 títulos:
    • 2 Ligas Profesionales.
    • 2 Supercopas Argentina.
    • 2 Trofeos de Campeones.
    • 1 Copa Argentina (2019).

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