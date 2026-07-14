Paulo Díaz fue presentado en su nuevo club con un video que causó risa en los hinchas de River

Además, en una entrevista con el equipo de prensa del club, el jugador de 31 años dio a conocer sus puntos fuertes: "Salida de juego limpio, agresividad cuando tengo que marcar, duelos uno contra uno, juego aéreo. Eso vengo a aportar".

Y después liderazgo, ordenar a mis compañeros, es lo que más me caracteriza. Y después liderazgo, ordenar a mis compañeros, es lo que más me caracteriza.

En cuanto a sus metas en el club, manifestó: "El objetivo es entrar a los playoffs para competir, que es lo que vengo a hacer acá".

A los hinchas de River le causó risa la presentación de Paulo Díaz

Además del anuncio y de la entrevista, del Atlanta United publicaron un video con un copilado con las mejores jugadas del defensor donde se ven imágenes en River y en la selección de Chile.

Allí los mensajes explotaron: "No se acepta devolución. Y gracias por llevarse semejante porquería", "Jaaa la piedra de mala suerte que se llevan x 100 años", "Otro defensa central que está fuera de forma y sin mercado, y al que su anterior equipo ya no quería".

Estos son los números de Díaz en River: