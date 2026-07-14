Pocos lo saben: cómo reproducir un anturio en maceta y no fracasar en el intento

Una vez que estén visibles, hay que separar los tallos con mucha delicadeza, procurando que cada división conserve parte de las raíces para facilitar su desarrollo.

Después de dividir la planta, cada tallo debe colocarse en una maceta pequeña con un sustrato de buena calidad. Un sustrato universal suele ser una excelente alternativa, aunque también es conveniente que la mezcla tenga buena aireación y un pH ligeramente ácido.

Para conseguir estas condiciones, podemos incorporar un poco de turba o compost, materiales que mejoran la estructura de la tierra y favorecen el crecimiento de las raíces. Una vez finalizado el trasplante, debemos realizar un riego abundante para ayudar a que la planta se adapte a su nueva maceta.

Cómo cuidar un anturio: secretos de jardinería que te permitirá tener una planta maravillosa

Tras la reproducción, los cuidados son fundamentales para garantizar que el nuevo anturio se fortalezca. Durante el comienzo de la primavera es recomendable aportar un fertilizante, ya que en esa época la planta inicia una etapa de crecimiento activo en la que produce nuevas hojas y flores. Podemos elegir un abono líquido mezclado con el agua de riego o un fertilizante granulado de liberación lenta, que aporta nutrientes de forma gradual.

El riego también juega un papel clave. Aunque el anturio necesita humedad constante, el exceso de agua puede perjudicar sus raíces. En verano suele ser suficiente regar dos veces por semana, mientras que en otoño e invierno basta con hacerlo una vez. Sin embargo, la mejor forma de saber cuándo necesita agua es comprobar el estado del sustrato: si todavía está húmedo, es preferible esperar unos días antes de volver a regar.

Otro consejo de jardinería importante es utilizar agua con bajo contenido de cal. En caso de no tener, otra alternativa posible es dejar reposar el agua del surtidor durante toda la noche antes de utilizarla.

Finalmente, el anturio requiere un ambiente con buena humedad y abundante luz natural indirecta. Pulverizar sus hojas ayudará a mantenerlas saludables, mientras que ubicar la planta lejos del sol directo evitará que las hojas se quemen o adquieran un tono amarillento.