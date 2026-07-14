Cómo eliminar las garrapatas de tu perro usando un poco de vinagre: repelente casero efectivo

Este ingrediente, que seguro tenés en la alacena de tu cocina, se transformará en tu mejor aliado para proteger a tu perro sin gastar una fortuna.

Puedes eliminar las garrapatas de tu perro sin gastar una fortuna.

El truco definitivo: Por qué el vinagre aleja a las garrapatas

El secreto detrás de este remedio está en el ácido acético que compone al vinagre, particularmente al de manzana. Este elemento desprende un olor penetrante y un sabor sumamente desagradable para los parásitos externos.