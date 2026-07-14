Cómo eliminar las garrapatas de tu perro usando un poco de vinagre: repelente casero efectivo

Una de las peores pesadillas para tu perro pueden ser las garrapatas y, si bien hay mútiples elementos que puedes usar para eliminarlas, como pipetas y collares, muchos son los dueños que se inclinan por una alternartiva casera y altamente efectiva: el uso del vinagre blanco.
Este ingrediente, que seguro tenés en la alacena de tu cocina, se transformará en tu mejor aliado para proteger a tu perro sin gastar una fortuna.
El truco definitivo: Por qué el vinagre aleja a las garrapatas
El secreto detrás de este remedio está en el ácido acético que compone al vinagre, particularmente al de manzana. Este elemento desprende un olor penetrante y un sabor sumamente desagradable para los parásitos externos.
Aunque no funciona como un veneno que las mata al instante, el vinagre actúa como un potentísimo repelente natural. Al aplicarlo, el aroma hará que cualquier garrapata evite subirse al pelaje del perro o, en caso de que ya esté allí, buscará la forma de soltarse inmediatamente al no tolerar el ambiente ácido.
Paso a paso: Cómo preparar este repelente casero y efectivo
Para aplicar este truco de forma segura y evitar cualquier tipo de irritación en la piel de tu mascota, es fundamental que no uses el producto puro. Seguí estos simples pasos para prepararlo correctamente:
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En un atomizador o un pulverizador limpio, combiná agua y vinagre de manzana en partes exactamente iguales (por ejemplo, media taza de agua y media taza de vinagre).
Rociá la preparación sobre el cuerpo de tu perro a una distancia moderada. Si a tu mascota le asusta el ruido del spray, podés humedecer un paño limpio con la mezcla y pasárselo suavemente a contrapelo.
Prestá especial atención a los lugares favoritos donde la garrapata suele esconderse: detrás de las orejas, en el cuello, las axilas y entre las almohadillas de sus patas.
Evitá por completo la zona del hocico y los ojos del animal. El ácido del vinagre puede causarle un fuerte ardor e incomodidad.