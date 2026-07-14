Cuatro extraviados en el cerro Penitentes fueron rescatados en buenas condiciones físicas

La zona del rescate. Foto: GEAM

Alerta e inmediata respuesta

Los integrantes del GEAM recibieron un alerta sobre la presencia de cuatro personas extraviadas en las inmediaciones del Cerro Penitentes, a la altura del kilómetro 1.212 de la Ruta Nacional Número 7.

De forma inmediata, las patrullas de rescate de la fuerza se desplazaron hacia el sector andino con el equipamiento técnico necesario para operar en terrenos de alta complejidad y bajo condiciones climáticas adversas.

Luego de intensas tareas de rastrillaje y localización en la zona montañosa, los funcionarios lograron tomar contacto físico con los ciudadanos extraviados.

El rescate se hizo en condiciones adversas. Foto: GEAM

Los rescatistas constataron que los cuatro damnificados se encontraban en buenas condiciones físicas generales, procediendo de inmediato a brindarles asistencia primaria mediante el suministro de infusiones calientes y alimentos para su estabilización térmica y energética.

Una vez evaluada la condición de salud de los involucrados por el personal de la Fuerza, los gendarmes iniciaron el descenso controlado.

La evacuación se completó con éxito y sin registrarse novedades de gravedad, logrando el repliegue seguro de la totalidad de los ciudadanos y de los rescatistas hacia el asiento de la subunidad táctica.