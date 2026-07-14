El Grupo Especializado en Alta Montaña localizó y rescató a cuatro ciudadanos extraviados en el Cerro Penitentes en un operativo realizado en las últimas horas.
Cuatro extraviados en el cerro Penitentes fueron rescatados en buenas condiciones físicas
En un terreno complejo y bajo condiciones adversas trabajó el Grupo Especializado en Alta Montaña y logró evacuar a los 4 damnificados
La información brindada por ese mismo organismo indicó que "las personas fueron halladas en buenas condiciones físicas tras la activación de los protocolos de búsqueda por parte de la fuerza, recibiendo asistencia inmediata y contención para asegurar su descenso",
Quienes trabajaron en este operativo fueron efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM), dependientes del Escuadrón 27 de Uspallata.
Alerta e inmediata respuesta
Los integrantes del GEAM recibieron un alerta sobre la presencia de cuatro personas extraviadas en las inmediaciones del Cerro Penitentes, a la altura del kilómetro 1.212 de la Ruta Nacional Número 7.
De forma inmediata, las patrullas de rescate de la fuerza se desplazaron hacia el sector andino con el equipamiento técnico necesario para operar en terrenos de alta complejidad y bajo condiciones climáticas adversas.
Luego de intensas tareas de rastrillaje y localización en la zona montañosa, los funcionarios lograron tomar contacto físico con los ciudadanos extraviados.
Los rescatistas constataron que los cuatro damnificados se encontraban en buenas condiciones físicas generales, procediendo de inmediato a brindarles asistencia primaria mediante el suministro de infusiones calientes y alimentos para su estabilización térmica y energética.
Una vez evaluada la condición de salud de los involucrados por el personal de la Fuerza, los gendarmes iniciaron el descenso controlado.
La evacuación se completó con éxito y sin registrarse novedades de gravedad, logrando el repliegue seguro de la totalidad de los ciudadanos y de los rescatistas hacia el asiento de la subunidad táctica.
En pocas palabras
- Rescate en alta montaña: el Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM) rescató a cuatro personas extraviadas en el Cerro Penitentes.
- Condiciones adversas: el operativo se realizó en terreno complejo y bajo condiciones climáticas desfavorables.
- Asistencia y descenso: los extraviados fueron hallados en buen estado físico y asistidos antes de emprender el descenso seguro.